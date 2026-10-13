盧偉國揸32年法拉利迎親　感嘆與新娘同年生：緣分也｜政壇諸事町

73歲的經民聯主席盧偉國，與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣在周日（11日）正式「拉埋天窗」。盧偉國昨晚（12日）在社交平台回顧婚禮當日的點滴，提到當日用珍藏多年紅色法拉利348 Spider作花車「接新娘」，湊巧車輛的出產年份正是與余仲欣出生年份1994年一樣，感嘆「緣分也！」。



小學時初遇余仲欣 三周定終身

盧偉國今年5月在立法會召開黨團會議期間，帶同余仲欣現身向黨友公開新戀情，成為政圈熱話。兩人隨後在經民聯總部會見記者，盧偉國分享雙方的交往經過時透露，早在余仲欣小學時期兩人便已相識。他們亦師亦友多年，最終情定終身。他更自爆，在5月初余仲欣從城大獸醫系畢業的當晚，雙方透過 WhatsApp 互相試探，繼而互訴衷情：「可能心裡互相傾慕好耐，可能沒察覺，沒宣之於口。」

盧偉國親駕與新娘同年出世法拉利接新娘。（盧偉國FB）

親駕與新娘同年出世法拉利接新娘

盧偉國在周日於上水馬會雙魚河會所舉行婚禮。他昨晚在社交平台回顧大喜之日，分享了當天的迎親細節。他提到，當日兄弟們晨早到達盧家佈置花車，之後自己便親駕珍藏多年的紅色法拉利348 Spider去接新娘，他稱「湊巧我珍藏多年的這輛紅色法拉利，與 Yemina 同是1994年出世，亦緣分也！」

黨魁替主席證婚 盧偉國：「佳話也！」

順利接過新娘後，二人在本身是執業律師的經民聯黨魁吳永嘉主持下，正式「拉埋天窗」。對於由黨魁親自為黨主席證婚，盧偉國難難掩喜悅大讚此舉為「佳話也！」

盧偉國：新娘愛騎馬 馬會場地擺酒別具意義

談及選址雙魚河的原因，盧偉國解釋，全因新娘子不僅熱愛騎馬，身為獸醫的她過去亦曾於馬會實習，令該場地別具意義。

盧偉國與余仲欣在上水舉行婚禮。（香港01）

他又提到，當晚場內恭賀之聲不絕於耳，場外賀訊亦如雪片飛來。二人成長時期不同，有賴社會培育，得以發展專業和興趣，並獲回饋社會的機會，對此二人由衷感激。