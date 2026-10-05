盧偉國10.11再婚娶90後余仲欣　邀律師兼黨魁證婚｜政壇諸事町

撰文：文維廣
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73歲經民聯主席盧偉國與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣，繼5月高調公布拍拖後，一直為拉埋天窗做準備。《香港01》獲悉，二人如期於本周日（11日）在上水馬會雙魚河會所舉行婚宴。據悉最近盧偉國邀請圈內外親朋好友出席。他早前在記者會上透露，本身是執業律師的經民聯黨魁吳永嘉為兩人證婚。

盧偉國10.11再婚娶90後余仲欣。（林彥汛攝）

小學時初遇余仲欣　三周定終身：花心之默許矣

盧偉國今年5月在立法會召開黨團會議期間，帶同余仲欣現身向黨友公開新戀情，為政圈投下震撼彈。兩人隨後在經民聯總部見記者，盧偉國在「自白」超過20分鐘期間，不時主動手牽女方之手。盧偉國形容與余仲欣亦師亦友多年，忽然情定終身，自爆5月初一個晚上，正值余仲欣城大獸醫系課程畢業當晚，雙方透過WhatsApp先試探，再互訴衷情：「可能心裡互相傾慕好耐，可能沒察覺，沒宣之於口。」

盧偉國日前在經民聯立法會黨團會議中忘情親吻余仲欣。

余仲欣其後透露當時她說出一句的甜密內容，就是出自粵劇《再世紅梅記》之「折梅巧遇」一折的一句：「花心之默許矣！」意思是女子已暗許芳心、願意相贈。

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盧偉國當時透露，與已故妻子黃少珍相戀及結婚共度逾五十載，亡妻生前亦受他影響而熱愛粵曲，並擔任音樂朗誦協會委員，協會於香港文化中心舉辦學界粵曲比賽，在亡妻邀請下，前去欣賞比賽，而余仲欣正是當年小學組的粵曲冠軍，直至日後2018年再有合作，形容緣份奇妙。

盧偉國與未婚妻余仲欣曾演出粵劇。

盧偉國如期10.11再婚娶90後余仲欣　律師兼黨魁證婚

《香港01》獲悉，盧偉國最近邀請政界好友、經民聯成員出席婚宴，日期與地點如之前所料，10月11日在上水馬會雙魚河會所舉行。北區對於部分親朋好友有段距離，盧偉國貼心安排旅遊巴在市區接載親朋好友到場。

73歲盧偉國再婚娶90後粵劇花旦余仲欣。

不少人都紛紛祝賀兩人，盧偉國感謝友好出席婚宴。盧偉國早前透露，本身是執業律師的經民聯黨魁吳永嘉為兩人證婚。

香港賽馬會雙魚河鄉村會所
香港賽馬會雙魚河鄉村會所

據介紹，香港賽馬會雙魚河鄉村會所是尊貴的私人會所，環境優美，充滿大自然氣息，適合戶外證婚及西式午宴、晚宴及雞尾酒會。競賽場餐廳設有落地玻璃窗及環繞露台，可飽覽迷人的花園景色，可容納45-120人。廣闊的戶外花園與草地適合證婚及宴會，草地可容納300-360人，會員花園則可容納200位雞尾酒會賓客或180位婚宴賓客。

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