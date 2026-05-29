盧偉國再婚｜32歲余仲欣才藝多　加拿大名校學解剖、城大讀獸醫

73歲經民聯主席盧偉國與年輕逾四十年的余仲欣的婚訊，為政圈投下震撼彈。原來余仲欣來頭不少，不但曾入讀全球排名27、被喻為「加拿大哈佛」的麥基爾大學，更以一級榮譽的成績於城市大學獸醫學系畢業，同時更為演藝學院最年輕的粵曲導師。



經民聯主席盧偉國新戀情為政圈投下震撼彈，盧5月29日與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣在經民聯總部見記者。（林彥汛攝）

余仲欣連讀兩所世界百強大學 城大獸醫以一級榮譽畢業

盧偉國和余仲欣定情三個星期便宣布「閃婚」，不少政圈中人都表示，對女方背景一無所知。兩人今日（29日）舉行記者會，交代相識相戀過程。外界此前已知余仲欣是評馬人余伯樂的女兒，但其年齡及成長經歷未見披露。余仲欣今日親自證實，她在1994年於加拿大出生，持有加拿大護照，今年32歲。

盧偉國日前在經民聯立法會黨團會議中忘情親吻余仲欣。

盧偉國與余仲欣曾同台演出。

盧偉國則披露，兩人在余仲欣讀小學時已結緣，促成者是盧偉國已離世的元配黃少珍。當年盧偉國與黃少珍出席學界粵曲比賽，在台下見證了余仲欣奪冠。

余仲欣在中一回到加拿大升學，入讀過兩所世界百強大學。她早年先畢業於全球排名27、有「加拿大哈佛」之稱麥基爾大學，修讀解剖及細胞生物學。後來她回到香港在全球排名63的城市大學修讀獸醫系。經過六年學習與實習後通過畢業試。盧偉國透露，她在城大求學期間取得全額獎學金，並且以一級榮譽畢業。

曾兩次報讀獸醫 第二次始獲取錄

雖然余仲欣以一級榮譽畢業於城大獸醫畢業，但原來她的過程亦非一帆風順。她表示，自己在2018年亦曾報讀獸醫，但未獲取錄。不過，她形容自己後來加倍努力，並在診所等參與實習，最後成功入讀。

除了讀書了得外，余仲欣粵曲方面亦表現優越，不但曾奪得小學組的粵曲冠軍，亦在加拿大組織中樂團隊，之後更成為演藝學院最年輕的粵曲導師。

加入經民聯後會否從政？ 盧偉國搶答護花：太過遙遠

余仲欣已加入經民聯，參加醫務衞生專責委員會。盧偉國稱，相信對方能夠幫手，利用她的專長為黨建樹，又透露經民聯未來可能為重辦「動物許願節」，余或會參與協助。至於余仲欣未來會否從政，盧偉國搶答護花，稱從政對她而言太過遙遠，「目前階段，其專業發展較為重要」。

盧偉國與余仲欣今年10月會舉辦婚禮，由經民聯黨魁、本身是律師的立法會議員吳永嘉證婚。