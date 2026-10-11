盧偉國高呼「我願意」娶余仲欣　婚照曝光李慧琼赴會｜政壇諸事町

73歲經民聯主席盧偉國與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣，今日（11日）結婚。證婚儀式下午舉行，由本身是執業律師的經民聯黨魁吳永嘉主持，一對新人宣讀誓詞，盧偉國直呼「我願意」，觀禮的親朋戚友鼓掌。據了解，立法會主席李慧琼都有「畀面」赴會。兄弟團包括經民聯立法會議員黃永威。



香港賽馬會雙魚河鄉村會所

「大主席」李慧琼赴會 兄弟團包括經民聯議員黃永威

盧偉國與余仲欣繼5月高調「認愛」後，一直為拉埋天窗做準備。二人如期於今日（11日）在上水馬會雙魚河會所舉行婚禮。盧偉國邀請圈內外親朋好友出席，據聞一共有300人至400人。兄弟團包括經民聯立法會議員黃永威。北區對於部分親朋好友有段距離，盧偉國貼心安排旅遊巴在市區接載親朋好友到場。不過，謝絕傳媒採訪。

盧偉國與娶余仲欣婚照曝光。（香港01）

盧偉國高呼「我願意」娶余仲欣

婚禮場地設計以花為主，其中一個佈景以英文寫上Yemina & WK，即兩人的英文簡稱。現場不乏盧偉國的經民聯黨友，以及政界友好，包括立法會主席李慧琼。天公造美，各人今日下午在戶外花園與草地見證盧偉國高呼「我願意」娶余仲欣。由本身是執業律師的經民聯黨魁吳永嘉主持證婚儀式。戴上戒指的二人其後手挽手合照，接受親友祝賀。晚上舉行婚宴。

香港賽馬會雙魚河鄉村會所

盧偉國10.11再婚娶90後余仲欣。（林彥汛攝）

73歲盧偉國再婚娶90後粵劇花旦余仲欣。

小學時初遇余仲欣 三周定終身：花心之默許矣

盧偉國今年5月在立法會召開黨團會議期間，帶同余仲欣現身向黨友公開新戀情，為政圈投下震撼彈。兩人隨後在經民聯總部見記者，盧偉國在「自白」超過20分鐘期間，不時主動手牽女方之手。

盧偉國日前在經民聯立法會黨團會議中忘情親吻余仲欣。

盧偉國形容與余仲欣亦師亦友多年，忽然情定終身，自爆5月初一個晚上，正值余仲欣城大獸醫系課程畢業當晚，雙方透過WhatsApp先試探，再互訴衷情：「可能心裡互相傾慕好耐，可能沒察覺，沒宣之於口。」

盧偉國當時透露，與已故妻子黃少珍相戀及結婚共度逾五十載，亡妻生前亦受他影響而熱愛粵曲，並擔任音樂朗誦協會委員，協會於香港文化中心舉辦學界粵曲比賽，在亡妻邀請下，前去欣賞比賽，而余仲欣正是當年小學組的粵曲冠軍，直至日後2018年再有合作，形容緣份奇妙。