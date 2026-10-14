議員呻北都法例審議30小時　梁美芬：根本小兒科　防安全帶事重演

經過近3個月的討論，立法會北都專屬法例法案委員會完成審議工作。有傳媒今日（14日）報道指，有委員對條例花近12次會議才完成審議「感到無奈」。法案委員會主席梁美芬直言，說法對認真審議的委員不公道，指北都佔全港三分之一土地，法律涉及17條現行法例，強調花約30小時審議絕對不多，應欣賞認真審議的議員。



議員呻北都法例會議長 預期9月完成延到10月

北都專屬法例法案委員會自今年7月起審議北都專屬法例，8月已進入逐條審議階段，最終花12次會議完成會議。《星島日報》今日報道，有委員私下表示對北都審議時間「感到無奈」，提到有法律背景者，在逐條審議時多次要求政府當局在是次主體法例修訂中，直接納入招商引資及稅務優惠條文。結果在法案委員會上，花了太多時間討論單一建議，亦導致立法會原先預期可在9月完成審議法例，最終要10月才完成。

梁美芬傳媒茶敍。（林彥汛攝）

梁美芬：30小時北都法例絕對不多 對比以往「小兒科」

梁美芬今日出席傳媒茶敍時回應事件表示，專屬法例的條文深奧，應「一字一墨」認真審議。她又指，北都佔全港三分之一土地，專屬法例涉及17條現行法例、技術備忘錄等多項事宜，花30小時審議絕對不多，對比起其以往審議重要法例，是次審議時間「根本就係小兒科」。

梁美芬：一定要防止安全帶事件重演

她強調，這30小時的審議工作為公眾交託給議會的功課，議員要替公眾監督好政府，而立法會審議並非橡皮圖章，必須對市民負責。她續指，政府表明要加快北都工作，故委員會加快審議工作，同時自己亦一直提醒委員細心審議，「一定要防止安全帶事件重演」，強調應欣賞認真審議的議員。

經民聯選委界立法會議員梁美芬。（直播截圖）

法案委員會應多讓議員發言

對於有意見認為其主持會議的時期較長，她指應盡量多讓議員提出問題，直言「法案委員會要容許佢哋講」，認為議事態度在乎需要或不需要。