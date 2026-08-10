立法會有人怨暑假留守？　梁美芬：「唞暑」不應出現在議員字典

每逢立法會暑期休會，總會出現立法會議員應否有「暑假」的討論。近月有議員私下抱怨，指休會期間要「留守」香港開會打亂行程，再度引起社會對於暑期休會的熱烈討論。 立法會最資深的議員之一、經民聯議員梁美芬接受《香港01》專訪時指，作為立法會議員應以市民為先，「唞暑」這兩個字不應該出現在立法會議員的字典裏。她提醒同僚要重新理順作為議員的角色。



對於有意見憂慮「行政主導」會演變成「行政霸道」。梁美芬認為，政府與立法會之間的關係平等，「官員可以反駁議員，議員亦可以反駁返佢」，毋須介意。她又呼籲同僚繼續勇於表達意見，強調提供善良意見正是支持行政主導體制的方式之一。



88名立法會議員早前集體到北京進行研修考察，在國家行政學院上堂聽書。（立法會主席李慧琼﻿FB）

議會向來有暑期休會傳統，不少代議士都會把握這段時間到地區「深耕」，或抽空陪伴家人。不過，今年由於需要處理北都專屬法例及其他法案，早前有部分議員收到通知，暑假不得外遊，要預備留港開會。當時有議員私下抱怨指，安排令部分人大失預算。有議員則指，不想犧牲與家人外遊，因而未必加入法案委員會。有關言論引起社會廣泛關注。

梁美芬：立法會議員應以市民為先 要做到無我境界

北都專屬法例法案委員會主席梁美芬表示，自己擔任了十八年立法會議員，從沒有「放暑假」的概念，每逢暑假便會到地區做工作，以及為新的會期作準備。她直言，做立法會議員應以市民為先，要做到「忘我、無我境界」。她表示，以往開會與反對派對壘，「唔好話放假，你生活上都唔自由」。

「唞暑」兩個字唔應該出現喺立法會議員嘅字典。 立法會議員梁美芬

經民聯選委界議員梁美芬。(林彥汛攝)

梁美芬又提到，2023年休會期間，立法會亦曾審議了《香港中文大學 ( 修訂 ) 條例 草案》 ，當時沒有議員質疑為何需要開會，「提都唔會提」。她補充，明白「人人都要陪屋企」，若時間許可陪伴家人理所當然，但議員需要以公事行先。她提醒同僚，要重新理順自己作為議員的角色。

議會質素下降？ 梁美芬：可以加入嘅都係「叻人」

對於坊間有聲音質疑「完善選舉制度」後，議會質素下降。梁美芬稱，她相信可以加入立法會的人都是「叻人」，只是可能每人背景有所不同，部分人政治歷練不多。她重申，能夠進入立法會並不簡單，新人可以多落區，更好的掌握民情民意，了解市民的要求和期望。

梁美芬認為，議員提供善良意見，是支持行政主導的方法之一。（資料圖片）

議員提供善良意見 為支持行政主導方法之一

早前有官員不點名指議員「危言聳聽」、投票與否「無關痛癢」，亦有部門出稿駁斥議員「造謠誤導」，有意見憂慮「行政主導」會演變成「行政霸道」。梁美芬不評論箇中誰是誰非，但認為在行政主導下，政府與立法會關係平等，政府官員亦有其言論自由，「官員可以反駁議員，議員亦可以反駁返佢」，毋須介意。

梁美芬形容，議員的天職是擔當社會寒暑表，應該積極表達意見，「因為你可能係唯一一個議員講咗呢個意見」。不過，她強調最重要是說話要有內容，不要嘩眾取寵。她又指「支持行政主導，其中一樣係，你畀佢善良嘅意見，有建設性嘅提議」。她期望行政、立法都要給空間對方，要信任對方提出的意見是出於良好的意願。