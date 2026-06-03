翁金驊捉學生手自摑　何君堯：小意思無瘀血不涉虐兒　鐵要打先硬

香港籃球名宿及學界名帥翁金驊捲入體罰學生風波，捉學生手自摑，有大律師認為亦構成普通襲擊。曾在立法會提倡豁免體罰的立法會內委會副主席何君堯今天（3日）認為，事件「好小意思、無問題」，相信對方只是希望用自己的方法教導學生，不認為「有侵害性或者侮辱性，或者係不恰當」，形容「咁都要討論咁就唔洗做大事㗎啦」。



問及事件是否能否構成普通襲擊，甚或虐待兒童。本身是律師的何君堯相信不會，指「嗰個唔係襲擊，嗰個係教緊佢」，認為翁金驊沒有犯罪意圖。



翁金驊捉着學生左手掌摑面部

近日網上流傳，翁金驊捉起學生左手自行拍打臉部數次，之後，翁金驊一直捉住該學生的手，再迫其大力自摑至少三下。在翁放手之後，男生還主動自摑多一次，然後把雙手放在身後，續聽取教練說話。

翁金驊做法有問題？ 何君堯：小意思 無入醫院無瘀血

曾提倡部分情況下豁免體罰的何君堯指未有留意事件。不過在看畢短片後，他向傳媒表示「輕輕觸碰唔值得討論，引唔起我關注。你唔講，我都留意唔到新聞」，形容事件為「好小意思」，相信教練只是教導學生堅強面對問題，又稱「心靈同胸襟都受唔到嘅話，唔係姑爺兵，係豆腐兵都不如」。他相信，對方只是希望用自己的方法教導學生，不認為「有侵害性或者侮辱性，或者係不恰當」。

小意思，無問題。我講得決絕啲，又無入醫院，又無表面傷痕，又無瘀血，咁就無問題。咁都要討論咁就唔洗做大事㗎啦。 何君堯

問及翁金驊做法是否有問題，他直言「小意思，無問題。我講得決絕啲，又無入醫院，又表面傷痕，又無瘀血，咁就無問題。咁都要討論咁就唔洗做大事㗎啦」。

何君堯：停職「過咗龍」 薑要磨先辣，鐵要打先硬

何君堯續稱，「運動場上有肢體上嘅教育，唔係侵犯性嗰種，唔係性侵犯，唔係構成好嚴重受傷嗰啲，呢啲輕觸型，碰觸型嗰啲，我覺得不值得去討論」。他認為，學校裏有適當教導，那怕涉及少少體罰都可以接受，指「薑要磨先辣，鐵要打先硬。你吓吓都呵住佢，心靈上又唔夠強」；至於停職會否過於嚴重，他形容是「過咗龍」，認為如何調查完後沒有問題，可以繼續擔任教練。不過強調事件由學校自己決定。

薑要磨先辣，鐵要打先硬。你吓吓都呵住佢，心靈上又唔夠強 何君堯

問及從法律角度而言，事件是否構成普通襲擊，甚或虐待兒童。本身為律師的何君堯直言，不算虐待兒童，不會構成普通襲擊，「嗰個唔係襲擊，嗰個係教緊佢」，認為翁金驊沒有犯罪意圖。

何君堯倡建家庭、校園體罰制度：打下都唔得 你同我教啦

談及體罰，何君堯指作為父母，小朋友出現問題，反問為何不可打。他認為，可以容許老師對學生施行體罰，建議將校園體罰制度化，並設立指引，如果有學生表現惡劣，可由班主任向上匯報，然後交由訓導級主任以上職級決定施行體罰。例如可以打學生5下手板。同時又建議家庭容許體罰。他強調，不是不進行體罰就無法教好學生，但限制會令教導方法「狹隘咗」。