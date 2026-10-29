宏福苑火災｜李家超破天荒率七官員鞠躬道歉　回顧歷年高官致歉

宏福苑大火獨立委員會上周四（10月22日）向特首提交報告，政府於今日（10月29日）下午公開報告，行政長官李家超率領政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國，以及財政司副司長黃偉綸、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡及發展局局長甯漢豪出席。

這場168人罹難的災難震驚中外，李家超在記者會上宣布，房屋局局長何永賢承擔政治責任，已於昨日向其請辭並獲得接納。李家超又率領一眾出席官員向災民及市民鞠躬道歉。這一做法前所未見，港澳辦與中聯辦均指出，這展現了負責任的政府形象。



【大埔宏福苑火災・專頁】

行政長官李家超（中）10月29日與政務司司長陳國基（左）、財政司司長陳茂波（右）等官員鞠躬道歉。（黃寶瑩攝）

2025年11月29日，全港下半旗致哀，悼念宏福苑大火死難者。特首李家超、中央駐港機構官員、港府官員、行會成員出席政府總部的下半旗儀式，低頭默哀。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

回顧歷史，香港特別行政區以來多次有主要官員為施政缺失道歉 ，有些是失誤後即時做，有些則待成為調查對象並被確認有責任後才致歉。但亦有一些大型事故發生後，官員因拒絕直接道歉而受非議，輿論質疑原因是視「道歉」為「認錯」，擔心承擔法律責任。

2025年11月29日，全港下半旗致哀，悼念宏福苑大火死難者。特首李家超、中央駐港機構官員、港府官員、行會成員出席政府總部的下半旗儀式，低頭默哀。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

前政務司司長陳方安生。（資料圖片／林若勤攝）

新機場混亂 陳方安生時隔4個月稱「毫無保留致歉」

1998年7月，新機場啟用時發生混亂。事發時，身為公務員之首的時任政務司司長陳方安生僅表示「遺憾」，未有直接向公眾道歉，引發輿論不滿。然而，隨後的獨立調查委員會與立法會專責委員會報告，均點名批評陳方安生。結果，她在事發後4個月，即1999年1月，才在電台節目中稱「毫無保留致歉」。

前財經及庫務局局長馬時亨。（資料圖片/林靄怡攝）

仙股事件 馬時亨90度鞠躬道歉 創問責官員先河

2002年7月，港交所諮詢交件建議將持續30日股價低於0.5港元的股份除牌，令大批細價股股價大跌，小股民群情汹湧，要求問責。其時剛上任的財經及庫務局局長馬時亨90度鞠躬道歉，成為高官問責制實施後，首位致歉的政治委任官員。馬時亨後來憶述事件時，曾表示自己當年初入政壇，對運作不熟悉，「食咗隻死貓」。

前財政司司長梁錦松。（資料圖片／黃永俊攝）

偷步買車 梁錦松道歉稱「無心之失」 最終辭職

2003年3月，時任財政司司長梁錦松被揭在宣布大幅增加汽車首次登記稅前「偷步買車」。曾參與加稅討論的梁錦松隨後向公眾道歉，承認有疏忽：「希望市民接受我是無心之失。」他解釋稱買車是為了迎接即將降生的女兒。時任特首董建華指其行為「極不恰當」，作出正式批評。梁錦松最終在同年7月中辭去財政司司長職務。

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年後召開死因研訊。(Getty Images)

南丫海難 海事處長廖漢波事發8個月後鞠躬致歉

2012年10月1日，國慶煙花匯演期間，南丫島有兩船相撞，造成39人死亡。時任海事處處長廖漢波在事發後8個月，稱對事故痛心及難過，並鞠躬致歉：「作為部門首長，我深表歉意，並衷心向死難者家屬、傷者及市民道歉。」

2016年5月31日，政府公布「食水含鉛超標調查委員會」調查報告後，五高官，包括時任政務司司長林鄭月娥、時任發展局局長陳茂波、時任運輸及房屋局局長張炳良、時任房屋署署長應耀康及時任水務署署長林天星召開記者會。（資料圖片／江智騫攝）

鉛水事件 四高官道歉 林鄭稱「看不到有官員需負責」

2015年7月，香港多條公共屋邨、私人屋苑、學校等被揭食水含鉛量嚴重超出世界衞生組織標準，導致部份居民血鉛水平超標，更有兒童被證實發展遲緩。

2016年5月，香港政府公布「食水含鉛超標調查委員會」調查報告後，時任發展局局長陳茂波、時任運輸及房屋局局長張炳良、時任房屋署署長應耀康及時任水務署署長林天星先後致歉。

時任政務司司長林鄭月娥就未有道歉，她說：「看不到有哪位官員要為事件負上個人責任。」

林鄭月娥出席立法會時，將諺語「人到無求品自高」改成「官到無求膽自大」，批評反對派議員將問題「泛政治化」，又指自己有膽承認制度有不足之處，及有膽指出事件被政治法，為公務員討回公道。

2019年6月18日，前行政長官林鄭月娥因修例風波「真誠道歉」。（資料圖片／李澤彤攝）

修例觸發大規模遊行 林鄭、李家超道歉認工作不足

2019年6月，特區政府推動修訂《逃犯條例》，連續兩個星期日觸發大規模遊行。當局在6月16月發表書面聲明致歉，6月18日，林鄭親自召開記者會，承認政府修例工作不足、解說不夠，引起社會矛盾、紛爭和焦慮，她為此真誠向市民道歉。翌日，時任保安局長李家超亦在立法會向社會作出道歉，承諾未來推動政策時廣泛聽取意見，希望可做得更好。

反修例示威最終失控，演變成街頭暴力衝突，驅使中央在事後出手制訂《香港國安法》。

2019年6月19日，時任保安局局長李家超因為修訂《逃犯修例》向香港市民致歉。（資料圖片／余俊亮）

英國格倫菲爾大廈大火 首相一周後致歉

參考外國，英國倫敦格倫菲爾大廈（Grenfell Tower）住宅大樓在2017年6月14日發生大火，造成72人死亡，是英國自二戰以來最慘烈的住宅火災事故。時任英國首相文翠珊（Theresa May）在大火發生一周後，承認對災民即時支援不足，又指出大火是「國家體制的失敗」，「作為首相，我就此道歉。」

英國格倫菲爾大廈大火調查委員會製作的「責任網」。（調查委員會報告)

2024年9月，獨立調查報告正式公布，指出中央與地方政府、建築行業及維修公司長期玩忽職守，且相關建材商隱瞞外牆物料的易燃危險。已卸任首相的文翠珊再次公開向死難者家屬與倖存者致歉。她表示，國家與地方政府、監管機構及建築業界在內，都必須承認在這場悲劇中所扮演的角色與責任。時任英國首相施紀賢，亦在報告公布後再代表英國政府向死難者家屬及災民致歉。