宏福苑報告前瞻｜拆解董建華問責制文件　高官要為重大失誤下台

調查大埔宏福苑大火的獨立委員會揭示多個政府部門互相推塘、失職等制度問題，10月底將公開最終報告。行政長官李家超稱報告出爐後將盡快推行改革並追究責任。首任特首董建華在2002年推行「高官問責制」，涵蓋一眾政治委任官員，文件列明高官「要為重大政策失誤而下台」，亦指高官並非「直接參與」才需要負責。

港大政治與公共行政學系榮譽教授、前香港大學社會科學學院院長卜約翰（John P. Burns）接受《香港01》專訪時稱，問責制出現是為了鞏固特首權力，但亦提升了市民對政府負責的期望。問責制實行多年，外界褒貶不一，不少人質疑它在實際運行時效能薄弱，無法真正發揮監督官員的作用。卜約翰直言，「承擔責任」意味就事件認錯、道歉，或是辭職下台。

【宏福苑報告前瞻系列之二】



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2002年立法會介紹主要官員問責制文件。（勞顯亮攝）

2002年引「高官問責制」 官員需為失誤下台

2002年董建華推行「高官問責制」，主要官員即司長及局長，需要就特首指派範疇內的政策成敗，向行政長官負責。

根據政府向立法會介紹主要官員問責制的框架及計劃實施文件，問責官員須承擔全部責任，「可能需為重大政策失誤而下台」，包括「嚴重的政策失誤或落實政策時出現的嚴重錯失」及「嚴重的個人操守問題」而下台。

港大政治與公共行政學系榮譽教授、香港大學社會科學學院前院長卜約翰。（資料圖片／Jessie Pang／路透社）

削政務司長權 卜約翰：問責制鞏固特首權力

港大政治與公共行政學系榮譽教授、前港大社會科學學院院長卜約翰（John P. Burns）是專門研究中國及香港公務制度的著名學者。他研究本港公共行政50年，在港大教授「公共行政學」的課程，有不少公務員報讀，可說是不少政務官的老師。卜約翰接受《香港01》專訪時稱，香港政府問責力度相當弱，現在是由政府官員自己決定自己需否承擔責任。香港有制度向高官問責，但是政府近年避談主要官員的責任。

卜約翰說，董建華在2002年推出「高官問責制」時，主要目的是為了鞏固行政長官的權力，一改各決策局長是政務司司長下屬的制度，讓特首讓他可以籌組自己的管治班底。他稱，制度寫明問責官員要「承擔全部責任」、「可能要下台」等字眼，亦令公眾相信及期望高官要向公眾問責的。

卜約翰指出，董建華任內，發生過新機場啟用系統混亂及公屋「短樁」等事件，重挫管治威信，他認為「高官問責制」推出時是希望回應部份政策出現的嚴重疏漏及失職，挽回政府的管治威信。

2002年4月17日，行政長官董建華出席立法會，介紹政府實施主要官員問責制（高官問責制）方案。（政府新聞處圖片）

高官並非「直接參與」才需要負責

根據2002年政府給予立法會關於「高官問責制」的文件，高官的職責包括要掌握民意，在服務社會時考慮到市民大眾，而且要監督屬下部門提供的服務，確保政策有效地落實，以及達到理想的效果，及為政策的效果及執行部門提供的服務承擔全部責任。

文件顯示，問責官員並非「直接參與」才需要負責，而是當負責範疇「出事」，他們都要下台負責。

卜約翰稱，「高官問責制」的出現增加了市民對官員抱有可問責的期望，並更期望上級官員可以為事件負責。

2002年6月24日，行政長官董建華公布7月1日上任的第二屆政府主要官員名單，亦是首批高官問責制官員。（政府新聞處圖片）

董建華介紹問責制：官員承擔責任、重視民意

董建華在2002年4月17日介紹「高官問責制」時講過，問責制根本上要解決的是，主要官員可以回應社會訴求，為自己的施政成敗負起責任，甚至在需要時辭職下台，而公務員制度下的終身制、常任制和任免制度，與這樣的社會訴求並不符合。董建華更稱，問責制會為施政帶來全新面貌，因問責官員要承擔責任，就要重視民意，更要體察民情和勇於面對市民大眾，以政績表現贏取市民大眾的信任和支持。

問責制推出初期，有官員明顯要為失職負責，例如，香港在2003年爆發沙士（SARS）疫情，時任衞生福利及食物局局長楊永強被指應對失當，立法會在2004年7月發表調查報告點名批評。楊永強隨後與董建華一同見記者，宣布辭職，董建華當時表明，楊永強是為了體現問責制精神而請辭。

2025年11月27日，行政長官李家超率領多名政府官員會見傳媒，當時宏福苑大火尚未救熄。（資料圖片／夏家朗攝）

大火後政府側重談改革

卜約翰指出，官員問責並非常態，而近年政治問責更是愈來愈弱，即便有連串施政失誤，官員都甚少問責下台。卜約翰稱，問責下台的意思是承認政策失誤並因此而辭職，但過去20多年，官員多以「健康理由」等不相干的原因請辭，這些並非問責下台。

為何官員可以不被問責？卜約翰觀察到政府總是避談主要官員的責任。他以宏福苑大火為例，政府只側重談改革，卻不提問責。他批評，「香港的政治階層及政治委任官員，總是在試圖推卸責任」，人人都將責任推給前線公務員。

宏福苑報告前瞻｜拆解董建華問責制文件 高官要為重大失誤下台

大火核心問題為政府部門不作為

「大部份公共政策都是政府及公眾共同產生，如果公共政策是建立在公眾信任之上，會更有助於推行公共政策」，卜約翰說，問責制能提升政府的可信度及合法性，而宏福苑大火最核心的問題是政府多年來的不作為，對圍標、對市民投訴視而不見。

聽證會揭示政府部門，包括消防處、勞工處及房屋局獨立審查組（ICU）均忽視了公眾投訴，所有投訴「唔關我事」；圍標則是存在於香港的樓宇維修以十年計的問題，卻一直得不到解決。卜約翰因此認為，政府應要為大火發生負上責任。

公眾、媒體及立法會無法監督

消息指宏福苑調查委員會將於下周四（10月22日）向特首提交報告，李家超已表明，收到報告後會在短期內盡快落實全面改革及嚴肅追究責任。卜約翰關注，最終會由誰去定義及釐清政府應負的責任。他認為最應該去釐清政府責任的是立法會，可惜立法會並沒角色。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作。（資料圖片／鄭子峰攝）

選委員立法會議員何君堯6月30日曾在網上撰文建議，立法會應根據《特權法》同步成立專責委員會調查事件，嚴肅問責，回應社會的公義期待。文章刊出後不久，他即晚刪除文章。他說立法會應有角色去進行調查，釐清責任。《基本法》列明，立法會主要職能除了制定法律、批准公共開支外，也要監察政府的工作。他表示，遺憾地立法會並沒有就此發聲，沒進行調查。

政治問責包括認錯、道歉、下台

政府問責分為「行政責任」和「政治責任」兩部份，卜約翰認為這分類合理且同等重要。政治問責而言，他認為至少可能涉及保安局、勞福局、房屋局及發展局，甚至涉及政務司司長及財政司司長，以至特首層級。「政治委任官員難道不應該為此負責嗎？他們縱容了導致168人死亡的不作為。」

卜約翰指出，負責的形式有很多種，包括承認責任、認錯道歉，首要是政府要展現出負責任的態度。他認為，如果最終有局長因宏福苑事件而問責下台，相信公眾有機會接受。

卜約翰同意將所有責任放在現屆政府並不公道，例如圍標是根深蒂固的問題，可追溯至殖民年代，問題源自歷屆政府及公務員的不作為，對問題視而不見，才導致宏福苑大火發生。

時任房屋局獨立審查組（ICU）總監劉輔國（白髮者）5月8日出席宏福苑大火獨立委員會聽證會作供。（資料圖片／湯致遠攝）

倡公開無視投訴的公務員名單

改革官僚不作為文化

行政問責方面，卜約翰認為在進行行政問責時，應該公開所有曾無視投訴的公務員的身份，讓公眾知道他們是誰、政府將對他們有何懲處。卜約翰期望政府內部處理程序與所有調查結果都必須全面公開。至於如果有人為逃避責任申請提早退休，他建議可檢討長俸制度，而如果涉事的公務員是專業人士，相關的專業團體亦應該重新檢視他們的牌照。

追責以外，也要改革。卜約翰認為，大火反映的最大的問題是官僚「不作為」的文化，政府要推行改革，應當要試圖改變這種文化，令公務員知悉他們是服務市民為優先，應要盡責處理市民投訴。他同意文化改革困難，難以提出很具體的建議，惟他期望公務員團隊緊記，致力於服務公眾才該是公務員團隊的核心價值。

宏福苑聽證會上，杜淦堃展示各方「責任網」。圖為記者記錄後，再用AI重製。（香港01製圖）

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