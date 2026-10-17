一五規劃、施政報告議案辯論AI分析出爐 　人才、北都最受關注

立法會上周三起（10月7日）起，一連三日進行香港第一個五年規劃議案及2026年施政報告議案合併辯論。會上，共有88位議員發言，總發言時間超過26小時。議員最關注的三大議題依次為：人才、北部都會區（北都）及創科。



《香港第一個五年規劃》以及《施政報告》封面。( 方承恩攝）

一連三天的合併辯論中，分為6個環節，分別為「強化四大中心、人才集聚高地建設 鞏固提升國際競爭優勢(I)」、「強化四大中心、人才集聚高地建設 鞏固提升國際競爭優勢(II)」、「加快北部都會區建設 引領空間格局優化」、「深化粵港澳大灣區建設 搭建全球合作網絡」、「切實提升民生福祉 完善民生保障體系」，以及「全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』方針統籌發展和安全 提升公共治理效能」。

首用人工智能分析議員發言 完善民生保障最多議員發言

6個環節共88位議員發言，總發言時間超過26小時。立法會主席李慧琼今日（17日）在社交平台發文提到，秘書處首次運用人工智能，分析由智慧謄錄系統「智識聽」協助編製的所有議員發言，製備了一份科學化概覽。在三天合併辯論共6個環節中，完善民生保障的環節有最多議員發言，佔整體發言篇幅近三成。

李慧琼。（立法會直播）

人才、北都、創科 備受關注

分析發現議員發言中出現最多的首10個關鍵詞，依次是：人才、北都、創科、教育、數據/算力、大灣區/深港合作、AI/人工智能、金融/國際金融中心、青年、就業。

李慧琼指，議員的建言既具備全局思維，聚焦人才、科技和城市治理這些關乎香港長遠發展的議題，同時心繫民生，包括生育支援、青年就業挑戰、深化醫療體系改革、發展地區及特色旅遊等議題。

她稱，概覽整理出議員的重點建議，以及6個辯論環節的摘要，相信有關數據可作為議政的有力支持。立法會會把概覽交給議員參閱，亦會提交政府參考，冀能便利當局精準掌握議案辯論的重點關注。