APEC財長會議開幕　藍佛安：主推四議題　務實尋共識

亞太經合組織APEC財長會議今日（20日）起一連兩日舉行，有逾500位APEC成員經濟體的財金官員以及國際組織領袖參與。會議在今日下午2時正式開幕，由國家財政部部長藍佛安主持。他表示，很高興與一眾「新老朋友」在香港相聚。



中國是今年APEC會議主辦國，藍佛安指出，在各方共同努力下，中方主推的四項議題，包括支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進綠色發展的、促進青年財經人才交流合作等，已取得初步的成果，與會各方將在今明兩天的會議上繼續深入討論，尋求共識，推動APEC中國年財經合作機制取得務實成果。



香港首辦APEC財長會議 藍佛安：很高興與新老朋友在港相聚

今次是中國時隔十二年後，第三次擔任APEC東道主，亦是香港首次舉行APEC財長會議。藍佛安率領中國代表團出席會議，並負責主持。根據現場座位安排，中國與香港代表相鄰而坐，兩側分別為印度與智利代表。下午約1時半，各地代表陸續抵達會場，包括台灣財政部部長莊翠雲。

下午2時，財長會議正式開幕，由藍佛安致開幕辭。他表示，很高興與各位新老朋友相聚在中國香港，自己作為2026年亞太經合組織財長會主席，誠摯歡迎大家出席此次會議。他提到，國家主席習近平指出，亞太地區要應對挑戰，再創輝煌，關鍵是要秉持亞太大家庭的精神，攜手合作，共建亞太共同體。 他稱，在這個精神的指引下，中國財政部確立了今年APEC財經渠道合作重點，先後在上海和成都成功舉辦了財政和央行副主席財政高官會，得到了各成員經濟體的積極支持。

全球面臨多重考驗 藍佛安：各方應堅定為區域繁榮作貢獻

藍佛安又指出，當前國際形勢變幻交織，地緣衝突影響外溢，世界經濟增長面臨多重挑戰。 同時，人工智能等新一輪科技革命，和產業變革加速突破，新的發展動能正在聚集。 亞太作為全球經濟增長引擎，肩負着更大的責任。 各方應堅定落實APEC領導人非正式會議共識，為區域繁榮做出貢獻。他提出三點要求：

第一，加強宏觀經濟政策對話，維護區域經濟金融穩定。當前，國際經濟環境高度不確定性，成員經濟體要強化自身宏觀經濟政策的穩健性，同時要加強政策溝通與協調，防範政策調整帶來的負面外溢效應。

第二，加快推進經濟轉型，增強經濟韌性。應把握數字化、綠色化轉型機遇，推動人工智能、數字經濟、綠色低碳等領域創新突破，培育新的經濟增長點。

第三，堅持發展優先，促進共同繁榮，深化財經領域務實合作，營造開放型區域經濟環境，同時維持產業鏈供應鏈穩定暢通，推進區域經濟一體化。

藍佛安表示，在各方共同努力下，中方在今年的APEC財經合作機制下主推的四項議題：支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進綠色發展的、促進青年財經人才交流合作等，取得了初步的成果，兩天的財長會議將繼續進行深入討論，尋求共識，推動APEC中國年財經合作機制取得務實成果。

APEC財長會議開幕。（梁鵬威攝）

藍佛安：中國始終是推動區域和全球發展重要引擎

藍佛安強調，中國是亞太大家庭的一員，中國的發展與亞太的發展密不可分。 面對國內外複雜嚴峻的形勢，中國經濟展現出強大的韌性和活力。在2026年前三季度，中國經濟實現4.6%的增長。多年來，中國對世界經濟增長貢獻率保持在30%左右，始終是推動區域和全球繁榮發展的重要引擎。

他提到，2026年是中國「十五五規劃」開局之年， 中國正堅定不移地推動高質量發展，加快培育新增長動能，縱深推進全國統一大市場建設，着力擴大國內需求，大力提振消費。 面向未來，中方將進一步全面深化改革，持續擴大高水平對外開放，為亞太和世界發展提供新機遇。

藍佛安總結稱，「春華秋實，萬物豐成」。，此次財長會是2026年APEC財經合作機制的收官之作。 作為東道主，中方對各位給予的大力支持表示衷心的感謝。

亞太經合組織（APEC）財長會議一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

APEC總人口近30億 GDP佔全球六成

APEC成立於 1989 年，是亞太地區層級最高的政府間經貿合作論壇，目前共有21個成員經濟體，總人口約29億，約佔全球 60% 的GDP與 50% 的貿易量。今年是中國第三次主辦APEC會議，主題為「建設亞太共同體、促進共同繁榮」。

灣仔會展今早10時率先舉行了財長閉門會議，就「在變動的世界中推動亞太經濟增長」進行非正式討論，以及由各國財長與APEC工商諮詢理事會代表舉行午餐會，聽取商界對動員私人資本及支持數字基建融資的建議。

根據議程，今日下午還將有多個場次討論不同議程，晚上會舉行歡迎晚宴。會議明日閉幕，其後舉行新聞發布會，預期是次會議將達成多項共識文件，包括發表財長會聲明、亞太地區支持民生發展的財政政策報告、數字基建融資政策聲明等，為深化亞太財金合作提供支撐。

下月18日至19日，APEC第三十三次領導人非正式會議將在深圳舉行。