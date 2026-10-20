APEC財長會首度在港舉行　李家超：把握機遇展示香港全方位發展

​亞太經合組織（APEC）財長會議今日（10月20日）起一連兩日在香港舉行，行政長官李家超表示，香港會把握首度主辦這個高層次國際會議的機會，發揮作為國際金融中心的經驗，向與會的APEC成員經濟體財金官員和國際組織代表，以至國際社會展示香港在經濟、金融及社會等方面的全方位發展，並介紹香港作為粵港澳大灣區中心城市，聯繫國家機遇和國際機遇的疊加優勢。



APEC財長會今起一連兩日舉行，灣仔會展加強保安戒備 。（梁鵬威攝）

李家超今早在《信報財經新聞》舉辦的第六屆粵港澳大灣區高峰論壇上致辭時表示，今年是APEC中國年，是國家第三次作為東道主主辦APEC，會議主題是「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，並聚焦「開放、創新、合作」三大優先領域。香港很榮幸主辦今年的APEC財長會議，特區政府衷心感謝國家對香港的信任與支持，以及對香港國際金融中心地位的高度肯定。

行政長官李家超今日（10月20日）在2026粵港澳大灣區高峰論壇上致辭。（政府新聞處）

李家超指出，這次財長會是下個月APEC領導人非正式會議在深圳召開之前，最後一個專業部長級會議，對於香港發揮金融優勢，服務APEC中國年的意義重大，香港會把握這個高層次的國際平台，向與會人士以至國際社會展示我們在經濟、金融及社會等方面的全方位發展。