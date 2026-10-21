輸入外勞｜首9個月餐飲業申請1.8萬外勞　收緊審批後否決93宗申請

餐飲業輸入外勞計劃收緊，本地全職員工與輸入勞工須維持3比1人手比例，並須本地招聘6星期，期間參與勞工處招聘會。勞工及福利局局長孫玉菡今日（21日）公布最新輸入外勞數據。2026年首9個月餐飲業申請輸入18,569名外勞，共2,795宗申請，自今年6月收緊審批後，共否決93宗申請。翻查資料，2023年9月至2025年12月餐飲業申請輸入64,917名外勞，共8,730宗申請。



輸入外勞增設第二級審批機制，人手比例改為「3：1」，本地招聘期延長至6星期，涵蓋餐飲業出品部及樓面部。（黃寶瑩攝）

今年6月16日起，輸入外勞計劃收緊，針對餐飲業出品部及樓面部職位，僱主申請輸入外勞時，須符合更嚴格的3:1人手比例規定；並須本地招聘6星期，期間需要每兩星期參加一次由勞工處在指定就業中心舉行的實體招聘會，即場面見求職人士。按第一級審批機制審批的申請，僱主呈交所有資料及文件並通過初步甄別後，大部分可於約3個月完成審批，包括僱主4星期本地招聘所需時間。

以2026年9月為例，勞工處完成審批330宗申請，通過初步甄別後的申請平均審批時間見上表。

至於按第二級審批機制審批的申請，由於本地招聘期延長至6星期，勞工處需要較多時間跟進招聘結果，預計收到所需資料並通過初步甄別後，大部分可於約4個月完成審批，包括6星期本地招聘所需時間。

孫玉菡強調輸入外勞要把好關。（ 廖雁雄攝）

餐飲業外勞計劃收緊後否決93宗申請

孫玉菡回覆飲食界立法會議員梁進書面質詢時透露，2026年6月16日至9月，即收緊計劃後，共有93宗餐飲業申請被否決，因僱主不符合第二級審批的人手比例規定，未能通過初步甄別。

輸入外勞增設第二級審批機制，人手比例改為「3：1」，本地招聘期延長至6星期，涵蓋餐飲業出品部及樓面部。（黃寶瑩攝）

這段期間，共有219名餐飲服務業的僱主按第二級審批機制參與優化計劃招聘會，合共提供1,276 個職位空缺，並在本地招聘期間有137次即場面試。已確認的求職面試結果共有18次，其中10名求職者因不符要求而不獲聘用、7名求職者拒絕聘用、1名求職者成功獲聘。餘下的求職面試結果仍在確認中。