港法治指數續排全球第24　律政司：領先個別批評香港的西方國家

律政司回應「世界正義工程」10月21日公布的《2026年法治指數》，稱香港的排名位於前列位置不變，在東亞及太平洋地區保持第6位，全球143個國家和地區中位列24。香港在大部份領域的得分與去年相若，排名持續領先於個別不時無理批評香港法治和人權狀況的西方國家。



香港終審法院。(資料圖片)

「秩序和安全」範疇排名升至全球第7位

律政司指出，香港在「廉潔」和「秩序和安全」範疇的排名繼續位列全球十大。其中，「秩序和安全」範疇的排名上升至全球第7位，反映隨着《香港國安法》、《維護國家安全條例》和香港其他維護國家安全的相關法律相繼實施後，香港的安全獲得更好保障，持續具備優秀的營商和投資環境。

「基本權利」和「刑事司法」排名輕微下調

香港在「對政府權力的制約」和「民事司法」範疇排名與去年相同；「開放政府」和「監管執法」範疇排名幾乎不變；至於「基本權利」和「刑事司法」範疇的排名則輕微下調。特區政府將繼續堅定維護香港市民受法律保障的權利和自由，並持續透過不同渠道加強解說工作，向國際社會說好香港法治故事。

續在法治軌道上維護國家主權

律政司強調，良好的法治是香港在「一國兩制」下持續高質量發展的基石，也是奠定香港作為國際法律樞紐的核心優勢。香港將充分發揮作為全球唯一中英雙語普通法司法管轄區的獨特優勢，以國際接軌的爭議解決規則和機制，助力維護公正合理的國際法治秩序。特區政府會繼續全方位維護香港特區的法治，在法治軌道上維護國家主權、安全和發展利益，也會持續推展法治教育，並為培養涉外法律人才作出貢獻。