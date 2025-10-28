香港法治指數全球第24位　廉潔、秩序和安全排名全球十大以內

「世界正義工程」公布《2025年法治指數》，香港在東亞及太平洋地區繼續排名第6，並在全球143個國家和地區中位列24，整體分數不變。政府發言人表示，香港在「廉潔」和「秩序和安全」範疇的排名繼續保持全球十大以內，反映香港持續是全球最廉潔的地區之一。



不過，香港在「開放政府」和「基本權利」範疇的得分和排名輕微下調，而香港在這些領域的東亞及太平洋地區排名則維持不變。發言人指出，這些範疇的排名輕微下調看來並未能全面反映香港的實際情況，政府會持續透過不同渠道加強解說工作。



香港終審法院。(資料圖片)

香港法治指數在東亞及太平洋地區續排第6

最新公布的《2025年法治指數》顯示，香港在東亞及太平洋地區繼續排名第6，並在全球143個國家和地區中位列24。整體分數不變，與排名22和23的國家相同，大部份領域的得分只是輕微調整。

政府發言人表示，香港的排名維持高位，並繼續領先於「個別不時無理批評香港法治和人權狀況」的歐美國家。

「廉潔」和「秩序和安全」範疇 港保持十大以內

發言人指出，香港在「廉潔」和「秩序和安全」範疇的排名繼續保持全球十大以內，而且「廉潔」以及「監管執法」範疇的排名均較去年提升，分別排名全球第九位和第15位，反映香港持續是全球最廉潔的地區之一，其反貪工作成效廣受國際認同，而且擁有完善的監管執法機制。

政府指，這亦引證在《香港國安法》、《維護國家安全條例》和香港其他維護國家安全的相關法律全面實施後，政府全力依法打擊危害國家安全的行為和活動，令社會回復秩序，經濟穩步發展，有效保持香港長期繁榮穩定。

「開放政府」和「基本權利」範疇下調 港府：未能全面反映實際情況

香港在「開放政府」和「基本權利」範疇的得分和排名輕微下調，但香港在這些領域的東亞及太平洋地區排名維持不變。發言人指出，這些範疇的排名輕微下調，並未能全面反映香港的實際情況，政府會持續透過不同渠道加強解說工作。

發言人指，香港擁有穩健的人權保障法律架構和開放的司法制度，政府堅定維護香港市民受法律保障的權利和自由。在《基本法》和《香港人權法案條例》下，市民能夠通過法律尋求公義，亦受穩固的法律援助制度保障。

「刑事司法」、「民事司法」等範疇排名不變

在「刑事司法」、「民事司法」和「對政府權力的制約」範疇方面，香港的排名幾乎不變。發言人指，香港的司法制度一直受《基本法》保障，所有檢控決定基於所有可接納的證據和適用法律進行客觀分析後作出，不受任何干涉；香港與國際接軌及與時並進的法律框架，充分保障各方權利；司法機關依法獨立行使審判權，無論是面對刑事指控的人士或是民商事案件的當事人均會得到公平審訊。