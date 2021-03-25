梵蒂岡對香港及新疆事件緘默：因發聲明也無用

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-25 17:37

2019年香港因修例事件發生多場大型遊行，其後演變成警民嚴重衝突，觸發中央在港實施國安法，並大量拘捕民主派議員，又修改香港選舉制度。與此同事，歐美多次報道新疆人權問題，各國均以香港及新疆事件譴責中國政府。 早幾年銳意與中國增進關係梵蒂岡，一直在香港與新疆事件中保持沉默，但就有為緬甸軍方拘捕文人政府領導及隨後的示威與鎮壓發出聲明。 梵蒂岡國務院外長Paul Gallagher在23日接受訪問時解釋，有關在中國發生的事，梵蒂岡認為發聲明也沒有用。

教宗方濟各（Pope Francis）最近就緬甸政變與民主鎮壓發出強力聲明，但在歐美聚焦香港和新疆時，卻表現得異常沉默。Paul Gallagher接受耶穌會《美利堅雜誌》（America）訪問時稱，許多國家都侵犯人權，但「教宗的政策之中沒有譴責外界這一項」。

致力與中國發展正常關係

然而教宗確實譴責了緬甸政變事件，因此外界質疑為何對中國發生事件不作聲。Paul Gallagher說：「中國是一個幅員廣闊的國家，有大量人口及相應的政府制度，我們只能與這制度中的一小部份人談判，因此實在難以判定梵蒂岡可為中國帶來或帶走任何影響。」他又表示，梵蒂岡仍致力與中國發展正常關係，例如在中國教區提名主教，是梵蒂岡的優先選項。

稱香港天主教社區亦因政見分化

天主教在香港有一定影響力，被問到為何對香港發生的事件沉默，Paul Gallagher表示，香港的天主教主區亦因政見而「分化」，親北京人士與爭取更大自由人士分成兩邊，而梵蒂岡有嘗試與香港教會合作，並在可行範圍內做點事。

至於為何不像緬甸一樣發聲明，他說：「我不認『高姿態』的聲明會有明顯效用。」Paul Gallagher稱，發出聲明時要考慮會有甚麼效果，是否會產生正面改變，還是會因此令教宗與地方教會的關係變得複雜，「目前為止，我認為取態是正確的」。

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為緬甸發聲明 但不認為可改變現況

Paul Gallagher在訪問中，強調梵蒂岡十分支持緬甸人爭取民主自由，但不認為緬甸政變情況會逆轉過來。

委任香港教區主教 過程複雜亦有困難

梵蒂岡近年在香港的最大難題，就是香港教區主教的任命。自從主教楊鳴章在2019年過身之後，該位置就一直懸空。Paul Gallagher說，教宗是急於委任下一任港區主教，但過程很複雜，而且有一定困難，又表示有些情節不能公開，但認為不是一件容易的事。