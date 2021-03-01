緬甸警方鎮壓示威釀最少18死　多國譴責軍方使用暴力

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-01 06:35

緬甸全國多處有民眾上街反政變，軍警28日繼續鎮壓國內示威者。聯合國人權事務高級專員公署（Office of the UN High Commissioner for Human Rights）指出，緬甸警方2月28日向示威者開槍，造成至少18人死亡，是示威至今死亡人數最多的一天，各國齊聲譴責緬軍警武力鎮壓。

據路透社報導，英國外交部發言人表示，已聯同美國和加拿大採取行動，針對武裝部隊總司令敏昂萊在內的9名緬甸軍官實施人權制裁，因為他們涉及政變，發言人又表示︰「這種暴力必須停止，且必須恢復民主。」

緬甸反政變示威：圖為2月28日緬甸曼德勒的示威者在警方到達示威場地時高叫口號。（AP）

聯合國秘書長古特雷斯強烈譴責緬甸鎮壓示威，對事件深感不安，呼籲軍方立即停止使用武力。又指使用致命武力對付示威者不能接受，促請國際社會向軍方施壓。

美國駐當地大使館稱，對有示威者死亡感到悲痛，軍方對平民使用暴力的做法令人憎惡。美國國務卿布林肯亦譴責緬甸軍方使用暴力。

緬甸反政變示威：圖為2月28日緬甸曼德勒的示威者向警方投擲磚頭。（AP）

印尼外交部表示關注緬甸局勢，又促軍方保持克制。加拿大大使館亦對事件表示震驚。