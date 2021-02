緬甸警方鎮壓示威釀最少18死　多國譴責軍方使用暴力

緬甸全國多處有民眾上街反政變,軍警28日繼續鎮壓國內示威者。聯合國人權事務高級專員公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights)指出,緬甸警方2月28日向示威者開槍,造成至少18人死亡,是示威至今死亡人數最多的一天,各國齊聲譴責緬軍警武力鎮壓。