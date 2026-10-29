誰是安仔？ ​維護國安教育繪本登場　鄧炳強：將國安概念推至幼園

「輕輕唱、輕輕唱、安仔學會輕輕唱。」保安局周三（28日）舉行了一個「新書及新歌」發布會，一班幼稚園學生一齊開心唱出上述歌詞，那到底安仔是誰？

原來，拿著大喇叭的安仔是​保安局《安仔與熊仔：維護國安小公民》教育繪本主角，該繪本在得到教育局支持下，透過豐富圖畫和簡單文字，向幼兒傳揚國家安全的重要概念，培養他們守法守規的意識，成為愛家愛國的小公民。

保安局局長鄧炳強表示期望利用講故事形式，將較複雜概念向幼稚園小朋友推廣，亦找來專業團隊創作歌曲，讓小朋友一邊看繪本一邊唱歌，更易入腦。當局將於今年年底將首批繪本分發至全港超過900間幼稚園及公共圖書館，並配合到校工作坊，以多元有趣方式向幼兒傳揚國安概念。



保安局10月28日舉辦《安仔與熊仔：維護國安小公民》教育繪本發布會。保安局局長鄧炳強（後排中）、教育局副局長施俊輝（後排左四）、保安局常任秘書長廖李可期（後排右三）和保安局副局長卓孝業（後排左二）與嘉賓和幼稚園學生合照。（保安局圖片）

保安局指，一套三冊的繪本以保安局在2024年中推出並深受教育界及學生歡迎的國家安全動漫系列「安仔與熊仔」為背景，由三個全新故事組成，並配合主題兒歌等資源，讓教師於幼稚園寓教於樂。

保安局局長鄧炳強主持發布儀式時表示，繪本以圖畫主導，配合富追看性的故事情節，讓小孩從中發掘和理解守規矩、慎思明辨的意義，令他們從小明白維護國家安全的重要性。

10月28日的《安仔與熊仔：維護國安小公民》教育繪本發布會上，保安局局長鄧炳強（左）和教育局副局長施俊輝（右）一同主持發布儀式。（保安局圖片）

教育局副局長施俊輝表示，幼稚園教育課程指引內，有提及從小開始培養對國家的觀念及守法意識，認為可以透過繪本及唱歌讓同學在遊戲中愉快學習。當局亦強調家校合作，繪本可以讓小朋友帶回家，由家長與學生分享及講故事，是很好的學習方式。

今年年底將首批繪本分發至全港超過900間幼稚園及公共圖書館

保安局指，將於今年年底將首批繪本分發至全港超過900間幼稚園及公共圖書館，並配合到校工作坊，以多元有趣方式向幼兒傳揚國安概念。