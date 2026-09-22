簡啟恩退休｜警務處副處長以國安為榮　難忘初出學堂扶阿婆過馬路

警務處副處長（國家安全）簡啟恩9月榮休，他接受傳媒訪問時回顧過去35年警察生涯，由「扶阿婆過馬路」到成為國安處之首，簡啟恩認為每一個崗位均有意義；而見證兩條涉及國家安全的條例誕生，更為他退休前寫下最光榮的一頁，「守國安處我感到好光榮，可以同我啲同事一齊作戰！」



行政長官李家超上周三（9月16日）公佈《施政報告》時提出首個「五年規劃」，簡啟恩稱未來五年國安離不開軟對抗、本土極端主義、外國勢力及海外逃犯四大風險，警隊會善用AI協助維護國家安全，籲大眾不要以身試法，「國安才能港安，國安才能家安」。卸下繁重工作，簡啟恩暫無進一步規劃，最希望「好好休息，陪伴家人」。



警務處副處長（國家安全）簡啟恩2026年9月榮休，坦言：「守國安處我感到好光榮。」（鄧倩螢攝）

深耕前線35載 2021年掌舵國安處

簡啟恩於1991年加入香港警務處任職督察，曾任行動指揮、人力資源管理及保安等職務；先後擔任西區警區副指揮官、機場警區指揮官、灣仔警區指揮官及港島總區副指揮官。

他在2019年9月晉升為助理處長，掌管服務質素監察部；2020年8月，調任為警務處助理處長（國家安全1）；2021年12月，他擢升並出任國家安全處處長；2023年5月，獲任命為副處長（國家安全），擔任警務處維護國家安全部門的負責人。

在職期間，簡啟恩於內地及海外多所院校受訓，包括上海浦東幹部學院、北京大學、蘇格蘭警察學院及英國皇家國防學院。

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出學堂難忘「扶阿婆過馬路」 冚賭幫到好多家庭

簡啟恩談及多年經歷，認為每一崗位都有不同意義。他憶述初出學堂時，曾經駐守巡邏小隊。一次執勤期間，在北角英皇道與書局街交界，見到一名老婦過馬路，行人交通燈號卻已轉為紅公仔，「我同幾個同事一齊飆出去馬路，十字路口呀，我哋真係幾個同事一齊去截住四邊嘅車，扶個阿婆過咗馬路」，其後再護送婆婆回到住所樓下，交予保安員協助。

此外，早年處理「黃賭毒」案件時，冚街賭「係幫咗好多家庭」，因為不少人因為賭錢而家破人亡。簡啟恩稱，這些雖非大事，但每一個崗位的小事也意義非凡。

簡啟恩曾擔任灣仔警區指揮官，深耕前線讓他體會到貫徹「有法必依，違法必究」，才能彰顯法紀的震懾力。（警方提供）

回歸至今國安意識低 簡啟恩：甚至乎係冇

不過，令簡啟恩感到最光榮的，還是主責國家安全範疇，但這條路不易走。他認為市民的國安意識十，自回歸至今都十分低。由2003年23條立法失敗、2012年國教事件、2014年非法佔中，再到2019年的黑暴和顏色革命，「甚至乎係冇（意識）」。直至2020年，香港才有國安法「依法辦事」；隨着2024年《維護國家安全條例》（俗稱《基本法》第23條立法刊憲，過去6年「由治及興」。

維護國安的挑戰處處，簡啟恩認為最大的困難是要熟悉國安法條文然後執法；其次是案件的複雜程度極高，例如35+涉及的被告人數眾多，舉證不易，且花大量時間，不能出錯；蘋果案審訊時間長達156日，逾2000件證物、逾8萬頁文件，控辯雙方鬥智鬥力。未來，他認為國安仍離不開軟對抗、本土極端主義、外國勢力及海外逃犯四大風險。

「軟對抗」無處不在 最憤怒有人以災亂港

雖然有法可依，但「軟對抗」無處不在。簡啟恩稱，國安法實施後軟對抗更加隱蔽，由街頭轉向利用不同媒體、文化藝術、網上發佈虛假消息等，製造仇恨、煽動他人，以達至政治目的。例如2023年香港與內地探討建立「人體器官移植互助機制」，卻被人用來造謠生事，指器官會優先捐予內地，最終導致5000多人取消捐贈器官登記。

宏福苑大火中的「軟對抗」亦可見一斑，悲痛之時，簡啟恩最憤怒的是有人以災亂港，利用社會議題發放假訊息，「話有6000個防暴警已經準備去驅散啲災民，諗都諗到警察冇可能做呢啲嘢」；努力救火的消防員坐在地下食飯盒，又被謠傳「政府唔畀飯消防食，話啲飯係市民畀」，可見有心之人藉此挑撥大眾對政府的仇恨。

海外逃犯勾結外國勢力 簡啟恩：若然未報 時辰未到

本土極端主義是國安核心威脅之一，例如2021年銅鑼灣崇光百貨外的「七一刺警案」；2025年12月新蒲崗工廈的非法武裝訓練，搜獲真武器，足見威脅尤大。外國勢力在境外干預的行為亦十分明確，從沒減少，西方國家發表不同報告抹黑，加上關乎到國際地緣政治問題，並非本地法律可以阻止。海外逃犯則試圖勾結這些外國勢力，提升自身的政治籌碼。

簡啟恩強調，懸紅通緝的海外逃犯至今無一歸案，只是「若然未報，時辰未到」，他認為世界政治環境常變，今日被包庇、明日被出賣，下場拭目以待。懸紅通緝必定對疑犯有影響，例如成功切斷親友提供或外界捐款的資金鏈，生存空間被壓縮、發聲空間被壓縮，「都有人因為去處理逃犯的一啲資金、一啲保險，畀我哋拘捕。」

警務處副處長（國家安全）簡啟恩2026年9月榮休，結束35年警察生涯。（警方提供）

「兩步曲」界定國家安全和言論自由

如何界定國家安全和言論自由，簡啟恩提醒市民大眾遵守「兩步曲」。第一步是用甚麼手法表達，他認為批評沒有問題，但挑動仇恨便有問題；第二是有否實則內容、基於事實，「講嘢要有證據」。

坊間關注的獨立書店禁書名單，簡啟恩認為禁之不絕、無補於事；任何集會遊行亦是根據相關條例審視是否發出不反對通知書，「法網喺我心目中係唔會誤墮嘅，話誤墮法網嗰啲係偽命題嚟，如果佢有疑問佢唔做嘅時候，一定唔會落入法網！」（詳見另稿）

「正向引導」改過自新 國安教育刻不容緩

簡啟恩強調，如罪行有證據而嚴重，必定追究到底；同時，也會給予改過自新的機會。例如保安局的青少年「正向引導」項目，契機是2014、2019年期間很多青少年被人誤導，接觸部份已入獄的青少年後，「佢哋都覺得係大氣氛，畀人慫恿出嚟被拘捕，根本就唔知社會發生咩事，就畀人煽動咗。」故計劃可以幫助他們認識正確的國家觀念和價值觀，避免再被人利用，「有心去改過嘅話呢，一定係有作用嘅。」

國安熱線6年收130萬條信息

故此，國安教育非常重要。警方過去數年已往90多間小學、中學、大專學校進行國安教育的時候，增強他們的國安意識，活動十分受歡迎。而國安熱線由2020年11月開始至今，收到超過130萬條信息，涉及國安有關投訴，超過十分之一是非常有用及可以跟進，足證市民意識不斷增強。

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隨着AI盛行，或會衍生更多與AI相關罪行。簡啟恩稱，《維護國家安全條例》第50條已涵蓋這些電子罪行；警隊則會善用AI協助維護國家安全，「冇可能由人眼去睇晒所有Social Media（社交媒體）」，以AI制衡AI，所以成功隱藏犯罪意圖和行為的機會是越來越小，簡啟恩提醒市民切勿以身試法。

警察生涯即將劃上句號，簡啟恩暫無進一步大計，坦言想休養生息，「過去嗰6年喺國安處工作係非常繁重，所以我希望退休之後就係好好休息，陪伴家人，暫時未有任何未來嘅方向。」