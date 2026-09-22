簡啟恩退休｜警務處副處長以國安為榮　難忘初出學堂扶阿婆過馬路

撰文：凌逸德
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警務處副處長（國家安全）簡啟恩9月榮休，他接受傳媒訪問時回顧過去35年警察生涯，由「扶阿婆過馬路」到成為國安處之首，簡啟恩認為每一個崗位均有意義；而見證兩條涉及國家安全的條例誕生，更為他退休前寫下最光榮的一頁，「守國安處我感到好光榮，可以同我啲同事一齊作戰！」

行政長官李家超上周三（9月16日）公佈《施政報告》時提出首個「五年規劃」，簡啟恩稱未來五年國安離不開軟對抗、本土極端主義、外國勢力及海外逃犯四大風險，警隊會善用AI協助維護國家安全，籲大眾不要以身試法，「國安才能港安，國安才能家安」。卸下繁重工作，簡啟恩暫無進一步規劃，最希望「好好休息，陪伴家人」。

警務處副處長（國家安全）簡啟恩2026年9月榮休，坦言：「守國安處我感到好光榮。」（鄧倩螢攝）

深耕前線35載　2021年掌舵國安處

簡啟恩於1991年加入香港警務處任職督察，曾任行動指揮、人力資源管理及保安等職務；先後擔任西區警區副指揮官、機場警區指揮官、灣仔警區指揮官及港島總區副指揮官。

他在2019年9月晉升為助理處長，掌管服務質素監察部；2020年8月，調任為警務處助理處長（國家安全1）；2021年12月，他擢升並出任國家安全處處長；2023年5月，獲任命為副處長（國家安全），擔任警務處維護國家安全部門的負責人。

在職期間，簡啟恩於內地及海外多所院校受訓，包括上海浦東幹部學院、北京大學、蘇格蘭警察學院及英國皇家國防學院。

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出學堂難忘「扶阿婆過馬路」　冚賭幫到好多家庭

簡啟恩談及多年經歷，認為每一崗位都有不同意義。他憶述初出學堂時，曾經駐守巡邏小隊。一次執勤期間，在北角英皇道與書局街交界，見到一名老婦過馬路，行人交通燈號卻已轉為紅公仔，「我同幾個同事一齊飆出去馬路，十字路口呀，我哋真係幾個同事一齊去截住四邊嘅車，扶個阿婆過咗馬路」，其後再護送婆婆回到住所樓下，交予保安員協助。

此外，早年處理「黃賭毒」案件時，冚街賭「係幫咗好多家庭」，因為不少人因為賭錢而家破人亡。簡啟恩稱，這些雖非大事，但每一個崗位的小事也意義非凡。

簡啟恩曾擔任灣仔警區指揮官，深耕前線讓他體會到貫徹「有法必依，違法必究」，才能彰顯法紀的震懾力。（警方提供）

回歸至今國安意識低　簡啟恩：甚至乎係冇

不過，令簡啟恩感到最光榮的，還是主責國家安全範疇，但這條路不易走。他認為市民的國安意識十，自回歸至今都十分低。由2003年23條立法失敗、2012年國教事件、2014年非法佔中，再到2019年的黑暴和顏色革命，「甚至乎係冇（意識）」。直至2020年，香港才有國安法「依法辦事」；隨着2024年《維護國家安全條例》（俗稱《基本法》第23條立法刊憲，過去6年「由治及興」。

維護國安的挑戰處處，簡啟恩認為最大的困難是要熟悉國安法條文然後執法；其次是案件的複雜程度極高，例如35+涉及的被告人數眾多，舉證不易，且花大量時間，不能出錯；蘋果案審訊時間長達156日，逾2000件證物、逾8萬頁文件，控辯雙方鬥智鬥力。未來，他認為國安仍離不開軟對抗本土極端主義外國勢力海外逃犯四大風險。

「軟對抗」無處不在　最憤怒有人以災亂港

雖然有法可依，但「軟對抗」無處不在。簡啟恩稱，國安法實施後軟對抗更加隱蔽，由街頭轉向利用不同媒體、文化藝術、網上發佈虛假消息等，製造仇恨、煽動他人，以達至政治目的。例如2023年香港與內地探討建立「人體器官移植互助機制」，卻被人用來造謠生事，指器官會優先捐予內地，最終導致5000多人取消捐贈器官登記。

宏福苑大火中的「軟對抗」亦可見一斑，悲痛之時，簡啟恩最憤怒的是有人以災亂港，利用社會議題發放假訊息，「話有6000個防暴警已經準備去驅散啲災民，諗都諗到警察冇可能做呢啲嘢」；努力救火的消防員坐在地下食飯盒，又被謠傳「政府唔畀飯消防食，話啲飯係市民畀」，可見有心之人藉此挑撥大眾對政府的仇恨。

海外逃犯勾結外國勢力　簡啟恩：若然未報　時辰未到

本土極端主義是國安核心威脅之一，例如2021年銅鑼灣崇光百貨外的「七一刺警案」2025年12月新蒲崗工廈的非法武裝訓練，搜獲真武器，足見威脅尤大。外國勢力在境外干預的行為亦十分明確，從沒減少，西方國家發表不同報告抹黑，加上關乎到國際地緣政治問題，並非本地法律可以阻止。海外逃犯則試圖勾結這些外國勢力，提升自身的政治籌碼。

簡啟恩強調，懸紅通緝的海外逃犯至今無一歸案，只是「若然未報，時辰未到」，他認為世界政治環境常變，今日被包庇、明日被出賣，下場拭目以待。懸紅通緝必定對疑犯有影響，例如成功切斷親友提供或外界捐款的資金鏈，生存空間被壓縮、發聲空間被壓縮，「都有人因為去處理逃犯的一啲資金、一啲保險，畀我哋拘捕。」

警務處副處長（國家安全）簡啟恩2026年9月榮休，結束35年警察生涯。（警方提供）

「兩步曲」界定國家安全和言論自由

如何界定國家安全和言論自由，簡啟恩提醒市民大眾遵守「兩步曲」。第一步是用甚麼手法表達，他認為批評沒有問題，但挑動仇恨便有問題；第二是有否實則內容、基於事實，「講嘢要有證據」。

坊間關注的獨立書店禁書名單，簡啟恩認為禁之不絕、無補於事；任何集會遊行亦是根據相關條例審視是否發出不反對通知書，「法網喺我心目中係唔會誤墮嘅，話誤墮法網嗰啲係偽命題嚟，如果佢有疑問佢唔做嘅時候，一定唔會落入法網！」（詳見另稿

「正向引導」改過自新　國安教育刻不容緩

簡啟恩強調，如罪行有證據而嚴重，必定追究到底；同時，也會給予改過自新的機會。例如保安局的青少年「正向引導」項目，契機是2014、2019年期間很多青少年被人誤導，接觸部份已入獄的青少年後，「佢哋都覺得係大氣氛，畀人慫恿出嚟被拘捕，根本就唔知社會發生咩事，就畀人煽動咗。」故計劃可以幫助他們認識正確的國家觀念和價值觀，避免再被人利用，「有心去改過嘅話呢，一定係有作用嘅。」

國安熱線6年收130萬條信息

故此，國安教育非常重要。警方過去數年已往90多間小學、中學、大專學校進行國安教育的時候，增強他們的國安意識，活動十分受歡迎。而國安熱線由2020年11月開始至今，收到超過130萬條信息，涉及國安有關投訴，超過十分之一是非常有用及可以跟進，足證市民意識不斷增強。

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隨着AI盛行，或會衍生更多與AI相關罪行。簡啟恩稱，《維護國家安全條例》第50條已涵蓋這些電子罪行；警隊則會善用AI協助維護國家安全，「冇可能由人眼去睇晒所有Social Media（社交媒體）」，以AI制衡AI，所以成功隱藏犯罪意圖和行為的機會是越來越小，簡啟恩提醒市民切勿以身試法。

警察生涯即將劃上句號，簡啟恩暫無進一步大計，坦言想休養生息，「過去嗰6年喺國安處工作係非常繁重，所以我希望退休之後就係好好休息，陪伴家人，暫時未有任何未來嘅方向。」

警務處副處長（國家安全）簡啟恩2026年9月榮休，他認為國安教育十分重要。（鄧倩螢攝）
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