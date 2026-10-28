宏福火｜鄧炳強被問會否政治問責？記者會主持：宏福苑事遲些公布
撰文：文維廣
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大埔宏福苑五級大火獨立委員會，最快明日（29日）公開報告內容，並將宣布一系列全方位改革措施，以及展開問責行動。事件奪去168條人命，消防處等多個部門有否失職成為焦點。保安局局長鄧炳強今天（28日）在萬聖節通關安排記者會上，被問到有指政府明日會公布宏福苑火災後改革措施，消防處在事件中是否需要問責，而保安局作為監督消防處的政策局，「局長由你本人政治問責合唔合理？」記者會主持打斷表示，如果發問有關宏福苑事宜，遲些再公布，今天主要回應皇崗口岸。鄧炳強未有回應相關提問。
宏福苑問責暴風雨前夕 政圈異常平靜
暴風雨前夕，政圈顯得異常平靜，談到宏福苑問責，各路人馬公開表態時均稱須留待調查報告出爐，視乎結果始作定論。不過，有不少人私下認為，需要有問責官員「落鑊」，才能平息眾怒。
面對敏感時刻，政圈對幾位局長近日動向亦額外關注。據稱，鄧炳強近日轉趨低調，婉拒了不少活動邀請；反觀處於風口浪尖的房屋局局長何永賢未見異動，依然如常答應活動邀請。至於發展局局長甯漢豪與勞工及福利局局長孫玉菡，今日出席立法會會議時，分別被問到屋宇署、勞工處是否需要為事件問責，以及是否有人需要受政治問責，但兩人均未有回應提問後離開 。