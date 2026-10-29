宏福苑火災調查報告今公開　特首下午2:45率官員見記者料觸及問責

奪去168條人命的大埔宏福苑五級大火，相隔近一年將有調查結果。獨立委員會經過約9個月的運作及30場聽證會後，上周向行政長官李家超提交調查報告。政府今日（29日）通知傳媒，下午將舉行記者會談及宏福苑火災調查報告。特首與「相關官員」見傳媒。



消息指，特首李家超採取「精準問責」態度。除了評估政治任命官員是否需要承擔政治責任外，公務員系統的行政問責也將有大動作，且調查將追溯至事發時的「時任官員」。



2025年12月2日，行政長官李家超在宏福苑火災後見記者。（廖雁雄攝）

特首下午2:45率官員見記者 談宏福苑火災調查報告

行政長官辦公室通知，李家超和相關官員下午2時45分在政府總部地下演講廳舉行「有關就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會報告相關事宜」的記者會。傳媒可於下午1時45分起在演講廳預覽報告。

2025年12月2日，行政長官李家超在宏福苑火災後見記者。（廖雁雄攝）

2025年12月2日，行政長官李家超在宏福苑火災後見記者。（廖雁雄攝）

獨立委員會經過約9個月的運作及30場聽證會後，已於上周向行政長官李家超提交調查報告。(政府新聞處圖片）

調查報告逾十個章節 涵蓋火災成因及聽證會内容

據了解，宏福苑火災調查報告有超過十個章節，共800至900頁，33萬字，詳述委員會對火災成因的調查發現，以及指出四個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，包括在聽證會中被點名的相關公務員。報告亦有章節針對工程物料標準及打擊圍標提出建議。

針對樓宇維修工程長期存在的流弊，政府計劃於今年底前向立法會提交《建築物條例》修訂建議。新措施將徹底改變過往依賴業界自律的模式，轉為政府主動出擊，全面加強工程審批、巡查和監管，並大幅提升違規行為的罰款上限。

在公眾極度關注的究責方面，消息指政府將採取「快刀斬亂麻」的態度，落實「精準問責」。（廖雁雄攝）

宏福苑大火引起社會關注屋苑維修長年存在的圍標問題，政府正研究立法禁止樓宇維修工程圍標，並將其列為刑事罪行。競爭事務委員會早前曾建議引入最高7至10年的監禁式刑罰，以加強打擊集團式圍標及潛在的利益輸送，重塑公平的市場環境。

政務司長率督導委員會落實報告建議

行政長官李家超此前已多次重申，政府的既定目標是「問責到底、追責到底」，強調任何人無論是政府或非政府人員、高層或基層，只要經事實認定需要負責，定必公平追責懲處。

宏福苑火災後，李家超宣布成立委員會審視事故原因及相關問題，綜合最新消息，政府將成立由政務司司長陳領導的督導委員會，統籌三方面工作，包括檢視獨立委員會各項建議，推動落實相關建議，以及監督改革措施執行。