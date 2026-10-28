宏福苑報告明公開　政圈熱議「誰落鑊」　一局長走唔甩？

奪去168條人命的大埔宏福苑五級大火獨立委員會，最快明日（29日）正式公開報告內容，並將宣布一系列全方位改革措施，以及展開問責行動。在暴風雨前夕，政圈顯得異常平靜，談到宏福苑問責，各路人馬公開表態時均稱須留待調查報告出爐，視乎結果始作定論。不過，有不少人私下認為，需要有問責官員「落鑊」，才能平息眾怒。



宏福苑被烈焰及濃煙吞噬。（香港01直播截圖）

「精準問責」成最新風聲

宏福大火後，政府成立獨立委員會跟進事件，過程中揭發多個部門在事件中監管粗疏、互相推諉、行政失當的問題相當嚴重，造成大火悲劇發生。委員會經過約9個月的運作及30場聽證會後，已於上周向行政長官李家超提交調查報告。

雖然李家超多次明言會展開問責行動，惟具體「開刀」的層級至今依然是個謎團。過去政圈曾流傳過多個版本，起初有指至少一名局長須為事件下台；其後又傳出有兩名局長加一名副司長落馬。不過，及後又傳「刑不上局長」，甚至是「局長無錯論」。孰料未幾，風向又再轉，政圈近日吹起「精準問責」的新風聲，指出若最終有官員須承擔政治後果，其範圍與程度應與報告認定的缺失一致，令最終誰人「落鑊」倍添懸念。

特首明日率多名官員交代

據了解，政府將於明日正式公開報告內容，並將宣布一系列全方位改革措施，相關政策局將於後日舉行記者會，詳細交代如何推動全方位改革，堵塞樓宇維修、消防安全監管等漏洞。

行政長官李家超將率領三名司長，以及與調查相關的幾個政策局主要官員，出席明日的記者會，屆時料將着墨問責安排，但是否會即使交代誰人「 落鑊」，仍是未知數。除了問責，火災令政府管治威信與治理能力受到質疑，有政圈人士預料，政府明日將把握機會，就事件鞠躬致歉。

政圈料最低限度一局長下台

暴風雨即將到來，政圈今日卻顯得異常平靜。談及宏福苑火災的問責安排，不同政團人士均統一口徑，稱要待報告公布、視乎結果才能作判斷。不過，不少人私下認為，至少要有一名局長下台，市民才能「收貨」。倘若最終沒有人被問責，相信社會必然無法接受，亦難以平息眾怒。

據聞，「有關方面」並沒有發出「溫馨提示」，要求大家拿捏評論的火候。不過，眾人皆有默契，認為既然報告細節未出，為免「跟車太貼」惹來反效果，現階段還是少說為妙。

左起：房屋局局長何永賢、發展局局長甯漢豪、勞工及福利局局長孫玉菡、保安局局長鄧炳強。（香港01資料圖片）

傳何永賢「中箭」最多 甯漢豪「受傷」較少

雖然政界中人稱說少說為妙，但據說多人面對北京派遣的「收風人」，卻表現得滔滔不絕。針對聽證會揭露存在監管漏洞的四個政府部門，房屋局局長何永賢首當其衝成為箭靶，遭受最多非議。皆因房屋局獨立審查組（ICU）在事件中明顯要負最大責任。

消防處在火災中的表現亦受到不少質疑，主管的保安局局長鄧炳強據悉亦有「中箭」。相較而言，雖然發展局負責整體樓宇維修制度、建築物安全、註冊承建商及專業人士的監管與把關，但由於宏福苑工程非由其直接規管，發展局局長甯漢豪較少成為箭靶，反而獲不少人支持。

面對敏感時刻，政圈對幾位局長近日動向亦額外關注。據稱，鄧炳強近日轉趨低調，婉拒了不少活動邀請；反觀處於風口浪尖的何永賢未見異動，依然如常答應活動邀請。至於甯漢豪與勞工及福利局局長孫玉菡，今日出席立法會會議時，分別被問到屋宇署、勞工處是否需要為事件問責，以及是否有人需要受政治問責，但兩人均未有回應提問後離開 。