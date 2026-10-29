宏福苑報告｜何永賢承擔政治責任　辭任房屋局局長　今起停止職務

去年11月26日發生、奪去168條人命的大埔宏福苑五級大火，其獨立委員會經過約9個月的運作及30場聽證會後，已於上周向行政長官李家超提交調查報告。李家超和相關官員今日（29日）下午二時四十五分在添馬添美道二號政府總部地下演講廳舉行有關就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會報告相關事宜的記者會。

出席官員包括李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪、財政司副司長黃偉綸。



政府新聞處公佈的出席名單中，原定有房屋局局長何永賢，惟她最終未有現身，改由黃偉綸出席。李家超在記者會上宣佈，何永賢承擔政治責任，接納其請辭，今起停止職務，黃偉綸署理房屋局局長。



房屋局局長何永賢。（何永賢Facebook 圖片）

何永賢於1992年加入香港政府，於建築署任職建築師，於2009年晉升為總建築師，2012年晉升為政府建築師，及至2018年出任建築署副署長。2020年，何永賢接替退休的前署長林余家慧，出任建築署署長。她在任內曾負責竹篙灣、啟德等地方以組裝合成建築技術（MiC）興建的檢疫設施、臨時醫院和社區隔離設施的建造，及立法會綜合大樓擴建工程。

2022年現屆政府上任，何永賢獲委任為房屋局局長，為政府將運輸及房屋局分拆後，該局首任局長。她上任後推動興建3萬個「簡約公屋」，以縮短公屋輪候冊時間，同時落實立法規管「簡樸房」。（其餘背景詳看另稿）

李家超在開場亦表示，對宏福苑火災導致168人死亡，包括一消防員殉職，1984家庭受影響，帶給災民悲痛，社會哀傷。他作為行政長官、政府之首，深感難過，代表特區政府向災民及廣大市民表示道歉。他隨即率在場7名官員起立及鞠躬。

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2025年12月2日，行政長官李家超在宏福苑火災後見記者。（資料圖片/廖雁雄攝）

2025年12月2日，行政長官李家超在宏福苑火災後見記者。（資料圖片/廖雁雄攝）

2025年12月2日，行政長官李家超在宏福苑火災後見記者。（資料圖片/廖雁雄攝）

獨立委員會經過約9個月的運作及30場聽證會後，已於上周向行政長官李家超提交調查報告。(政府新聞處圖片）

報告逾十個章節 涵蓋火災成因及聽證會內容

據了解，報告有超過十個章節，共800至900頁，33萬字，詳述委員會對火災成因的調查發現，以及指出四個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，包括在聽證會中被點名的相關公務員。報告亦有章節針對工程物料標準及打擊圍標提出建議。

特首李家超早前指會仔細研究委員會報告，短期內公布全面改革計劃和如何追究責任。針對宏福苑事件，過往政府一再表明「追責到底」，據悉會從三方面跟進，一是正在進行中的刑事調查，與宏福苑大火有關的涉案人士已被刑事起訴；二是行政問責，政府早前已成立調查小組，處理宏福苑大火相關行政問責事宜，將啟動部門首長責任制第二級調查；第三是政治問責。

針對樓宇維修工程長期存在的流弊，政府計劃於今年底前向立法會提交《建築物條例》修訂建議。新措施將徹底改變過往依賴業界自律的模式，轉為政府主動出擊，全面加強工程審批、巡查和監管，並大幅提升違規行為的罰款上限。

宏福苑大火引起社會關注屋苑維修長年存在的圍標問題，政府正研究立法禁止樓宇維修工程圍標，並將其列為刑事罪行。競爭事務委員會早前曾建議引入最高7至10年的監禁式刑罰，以加強打擊集團式圍標及潛在的利益輸送，重塑公平的市場環境。

2025年11月26日，大埔宏福苑大火，蔓延多座樓宇，烈焰濃煙沖天。（資料圖片/林振華攝）

政務司長率督導委員會落實報告建議

行政長官李家超此前已多次重申，政府的既定目標是「問責到底、追責到底」，強調任何人無論是政府或非政府人員、高層或基層，只要經事實認定需要負責，定必公平追責懲處。

宏福苑火災後，李家超宣布成立委員會審視事故原因及相關問題，綜合最新消息，政府將成立由政務司司長陳國基領導的督導委員會，統籌三方面工作，包括檢視獨立委員會各項建議，推動落實相關建議，以及監督改革措施執行。