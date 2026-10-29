宏福苑火災｜11月成立公營房屋樓宇管制組　取締涉失職房屋局ICU

宏福苑火災調查報告今日（29日）出爐，除了政治問責及行政問責，亦有改革措施。房屋局會改革架構，11月內成立全新的「公營房屋樓宇管制組」，取代房屋局獨立審查組（ICU），管制組將規管所有房委會已經出售，或分拆出售的公共屋邨或資助屋苑的維修工程，以及規管房委會目前正興建的新公營房屋項目，以及沒分拆出售的現有公共屋邨相關工程。



2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（香港01攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。包括財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸。（香港01攝）

11月成立公營房屋樓宇管制組 取締涉失職房屋局ICU

規管方面，財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸今日（29日）下午在公開宏福苑火災調查報告的記者會上表示，「公營房屋樓宇管制組」會有全新監管制度，未來以個別維修建築工程項目為基礎，宏觀統籌及綜合處理相關工程的規管工作。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（林彥汛攝）

他相信有助改善整體工程的有效統籌、溝通以及有力風險管控。具體方面，成立項目專責團隊統籌相關工程事宜，安排一名聯絡專員，主動聯繫每個業主立案法團，以人為本，透過一站式服務提供居民所需要的協助。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。包括財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸。（香港01攝）

屋宇署派首長級人員至「管制組」

此外，屋宇署短期內會派一名首長級人員，至新成立的「公營房屋樓宇管制組」。黃偉綸指希望進一步加強部門之間準確直接迅速溝通，提供執行建築物條例的專業意見。發展局目前正推展建築物條例修訂工作，提升大維修工程專業人士及承建商的規管，嚴格執行相關法律要求，配合屋宇署專責審計監察組對「公營房屋樓宇管制組」的定期審核工作，確保規管有成效及標準一致。