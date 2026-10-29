宏福苑｜被問作為「當家人」會否爭連任？李家超：非現在處理問題

宏福苑火災調查報告今日（29日）出爐，政治問責成焦點。房屋署ICU、屋宇署、消防處及勞工處均被獨立委員會點名，其所屬政策局之中，僅房屋局局長何永賢請辭。

特首李家超在記者會當中多次代替其他三位局長回應需否負政治責任時，多次稱自己是「第一責任人」，代三人回應提問。被問到他會否因事件不爭取連任，他稱「將來官員在政府的角色，以及你問嘅問題，並非現在要處理的問題」。



行政長官李家超今日出席記者會，交代宏福苑火災調查報告。（黄寶瑩攝）

記者會上多名記者先後問到，三名局長認為自己是否需要負政治責任，保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪均未有回答。李家超多次代為回應，強調自己作為行政長官是第一責任人，「我係香港嘅當家人」，已綜合考慮所有因素，誰要問責「係我嘅個人政治決定」。

有記者問到問責時有無參考內地做法，又問李家超作為「當家人」會否爭取連任。李家超回應指，「香港有自己問責制度」，要考慮自身環境，亦要就泛、切實的因素作綜合考慮。「至於將來官員喺政府嘅角色，以及你問嘅問題，並非現在要處理嘅問題」。

李家超又重申，「應該做的事，不論崗位有幾多人都應該做，以民為本，不是以己為本。」