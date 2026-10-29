宏福苑報告｜提120項改革建議　堵塞監管漏洞　打擊圍標犯罪

宏福苑大火獨立委員會報告10月29日公布，報告列出120項改革建議，涵蓋四大範疇，包括即時落實的阻截極高風險工序、堵塞監管漏洞的長遠政策及規管制度改革、滅火疏散等程序建議、以及打擊圍標犯罪。



【大埔宏福苑火災・專頁】

▼120項建議一覽▼



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大埔宏福苑火災獨立委員會有兩個職責範圍，分別為「火災成因、蔓延、救援及消防安全規管」及「大型樓宇維修工程招標程序及打擊圍標」。最終報告提出120項改革建議，並在附件中詳細列出。

閉路電視拍得當日下午2時45分，有身穿宏業制服的工人，在首先起火的宏昌閣天台吸煙。（獨立委員會文件）

阻截極高風險工序即時落實措施

即時落實措施，為阻截極高風險工序，包括：

・全面禁絕外牆易燃物料：禁用非阻燃安全網、塑膠帆布、發泡膠板等可燃臨時物料；出口上方嚴禁堆放易燃建材，切斷「煙囪效應」蔓延路徑。

・嚴禁在逃生通道開設生口：所有梯間窗戶必須裝設符合標準的耐火或防火玻璃，確保避難通道密閉完整。

・強制多幢式屋苑分期施工：禁止以棚網發泡膠將整個屋苑同時圍封，防止跨樓宇連鎖火災。

2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（翁鈺輝攝）

堵塞監管漏洞改革

長遠政策及規管制度改革方面，需要堵塞監管漏洞：

・全面廢除不可靠的現場打火機快速測試，規定所有臨時垂直包圍物料（包括帆布、踢腳板等）必須由獲 HOKLAS（香港實驗所認可計劃）等認可實驗所進行獨立批次檢驗。

・修訂《建築物條例》：將大型外牆保養工程由第II級別小型工程提升至第I級別，強制聘用專業人士及提交詳細圖則與監工計劃書；引入法定刑事罪行，重罰使用或批准使用不合規臨時物料的專業人士及承建商。

・重整發牌及懲處機制：取消承建商及專業人士等永久牌照，推行強制定期續期並引入「適當人選」審查；建立跨部門統一紀律處分數據庫，嚴懲「掛名借牌」及充當橡皮圖章的專業人員，並直接追究管理層個人法律責任。

・專責工程風險管理與全面禁煙：授權消防處要求高風險項目進行客觀熱力工程風險評估；嚴格執行地盤法定全面禁煙，善用具熱成像功能的無人機進行高空監察執法。

宏福苑消防總掣。（獨立委員會總結陳辭）

改善滅火、疏散及消防裝備

滅火、疏散、消防員裝備及求助處理程序，亦有幾項建議：

・嚴管消防系統關閉：立法將「通報制」改為「事前審批制」，未獲批准嚴禁於指定時段關閉主動消防系統。

消防刀掣：規定水泵房開關，安裝防拆封條，及加上警告標籤，避免誤切斷警報電源。

・救援與指揮策略重整：消防處應針對大型外牆火災制訂全新戰術指引，檢討預設出動規模與升級機制；改善火警警報失效時警示居民的程序，落實善用緊急警示系統（EAS）向受影響地區精準發放預警。

・通訊及求助系統現代化：大幅增加電話接線容量，簡化999與消防通訊中心之間的轉駁流程；全面淘汰人手傳送求助資訊的落後模式，改以數碼化系統直接向前線調派求助個案，並完善回撥支援機制。

2025年11月27日晚，大埔宏福苑五級大火仍未救熄，仍有單位內火光熊熊。（梁鵬威攝）

根治招標弊端與打擊圍標犯罪

「大型樓宇維修工程招標程序及打擊圍標」是獨立委員會的第二個職責範疇，建議包括：

・重塑市場把關與支援：落實擴大政府「加強支援服務」，向業主提供獨立顧問服務及預審名單，協助業主在強制驗樓時把關；加強投標者防合謀法定聲明，重整獨立顧問職責與角色。

・提高法律阻嚇力：檢視《競爭條例》的法制框架，推動將嚴重合謀圍標罪行刑事化，引入更嚴厲的個人法律責任及撤銷執業資格雙軌制。

・改革大廈管理與授權制度：完善大廈業主大會的授權票機制，加強查核以防不法集團及三合會勢力操控投票；建議由司長或副司長級別官員領導督導委員會，持續監察整頓樓宇維修市場與落實改革成效。

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