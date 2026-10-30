宏福苑｜四度被問需否請辭　鄧炳強：自己唔重要　談消防一度哽咽

大埔宏福苑火災獨立委員會調查報告點名4個政府部門在監管上存有缺失，其中房屋局局長何永賢承擔政治責任主動請辭獲接納，其餘3位部門首長繼續留任，引起部份災民不滿。保安局局長鄧炳強今（30日）向傳媒講述打擊樓宇維修圍標措施時，至少四度被問到需否請辭或下台，他都表示特首對政治團隊提出的兩項要求，包括堅守崗位全力推行改革、吸取教訓並發揮領導作用，會全力以赴，他又強調：「特首指示我哋係要跟從去做，自己唔重要，社會重要、 香港重要，國家重要」。



保安局局長鄧炳強（中）今（30日）向傳媒講述打擊樓宇維修圍標措施。(梁鵬威攝)

大埔宏福苑火災獨立委員會調查報告點名保安局轄下的消防處在監管上有缺失。報答指出消防處分工墨守成規，將建築材料、地盤火警危險及被動消防安全措施視為只屬屋宇署或獨立審查組的責任，令安全問題容易落入監管真空，又批評消防處整理關閉通知書有數月延誤，導致法定要求未能發揮作用。

2026年10月29日，宏福苑大火獨立委員會報告公開。（黃寶瑩攝）

保安局局長鄧炳強在記者會上至少被四度問會否辭職或下台。(梁鵬威攝)

在記者會上，鄧炳強至少四次被問到會否承擔政治責任下台、請辭，及如何看待自己是否能留任。他表示重申，特首對政治團隊提出的兩項要求，包括堅守崗位全力推行改革、吸取教訓並發揮領導作用，會全力以赴。當被問到自己的想法，是否有想過要辭職，他說「自己係唔重要」。

我自己係唔重要，最重要係特首作為政府首長，特首指示我哋係要跟從去做，自己唔重要，社會重要、 香港重要，國家重要。 保安局局長鄧炳強

鄧炳強提及消防前線同事奮不顧身救援一度哽咽

至於消防處被批有缺失，鄧炳強指，報告同時高度肯定火災當日前線消防員奮不顧身投入救援，展現極大的英勇精神，甚至有人員犧牲，付出沉重代價，消防處在調查期間展現高度合作態度。消防處亦已主動提出多項改革措施，包括透過後續立法及行政手段落實改善。談及消防前線同事時，他一度哽咽。