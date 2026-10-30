大律師公會：法律執業者需為使用AI生成資訊承擔最終責任

撰文：文維廣
出版：更新：

香港大律師公會副主席薛日華資深大律師到摩洛哥出席第70屆國際律師聯盟大會，她在當地時間29日下午表示，人工智能（AI）在法律界的應用日漸普及，而業界普遍認為使用者需要為AI生成的資訊承擔最終責任。

香港大律師公會副主席薛日華。（資料圖片）

大會設有一場國際律師領袖會議（International Bar Leaders’ Senate），今年主題圍繞AI、法治與法律專業，薛日華獲邀擔任其中一名講者。她指出，不同司法管轄區均有共識，法律執業者使用AI時，須承擔最終責任，而不是由AI取代獨立的法律專業判斷。她表示，由AI處理法律界部分日常工作，例如審視合約或梳理案件時序表，可能有助大律師騰出更多時間，例如進行更深入的法律研究、鑽研案件訟辯等，對司法公義會有裨益，而大前提是由AI生成的資料，必須經由人手核實才使用。

大灣區12個法律團體早前簽署AI應用倡議。（大律師公會提供）

薛日華又指出，執業大律師必須時刻遵守《行為守則》，當中包括符合適當性要求（fit and proper）並有足夠能力（competent）。大律師公會一直持續留意大律師使用AI的情況，包括就此已經成立了人工智能及操守常委會。

會上亦談及AI對法律人才招聘及培訓的影響。薛日華認同，隨着科技進步，AI未來或有能力準確地處理部分法律工作，例如法律研究。但她強調，法庭訟辯難以由AI取代，因為大律師的核心職責，正是透過訟辯，協助法庭及法官作出公正裁決。

大律師公會丹麥出席研討會　毛樂禮關注律師受壓力或致寒蟬效應大律師公會倫敦辦法律系學生講座　主席毛樂禮鼓勵人才在港發展大律師公會首爾赴模擬仲裁比賽　毛樂禮：助鞏固爭議解決樞紐地位大律師公會中大辦研討會　毛樂禮﹕陪審團制度讓市民看見司法公義
大律師公會
AI人工智能
HK01 Space Promotion