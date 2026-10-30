大律師公會：法律執業者需為使用AI生成資訊承擔最終責任

香港大律師公會副主席薛日華資深大律師到摩洛哥出席第70屆國際律師聯盟大會，她在當地時間29日下午表示，人工智能（AI）在法律界的應用日漸普及，而業界普遍認為使用者需要為AI生成的資訊承擔最終責任。



香港大律師公會副主席薛日華。（資料圖片）

大會設有一場國際律師領袖會議（International Bar Leaders’ Senate），今年主題圍繞AI、法治與法律專業，薛日華獲邀擔任其中一名講者。她指出，不同司法管轄區均有共識，法律執業者使用AI時，須承擔最終責任，而不是由AI取代獨立的法律專業判斷。她表示，由AI處理法律界部分日常工作，例如審視合約或梳理案件時序表，可能有助大律師騰出更多時間，例如進行更深入的法律研究、鑽研案件訟辯等，對司法公義會有裨益，而大前提是由AI生成的資料，必須經由人手核實才使用。

大灣區12個法律團體早前簽署AI應用倡議。（大律師公會提供）

薛日華又指出，執業大律師必須時刻遵守《行為守則》，當中包括符合適當性要求（fit and proper）並有足夠能力（competent）。大律師公會一直持續留意大律師使用AI的情況，包括就此已經成立了人工智能及操守常委會。

會上亦談及AI對法律人才招聘及培訓的影響。薛日華認同，隨着科技進步，AI未來或有能力準確地處理部分法律工作，例如法律研究。但她強調，法庭訟辯難以由AI取代，因為大律師的核心職責，正是透過訟辯，協助法庭及法官作出公正裁決。