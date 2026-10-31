宏福苑｜麥美娟：作為問責團隊一員　衷心向災民及社會道歉

宏福苑火災發生將近一年，政府前日（29日）公布獨立委員會調查報告，行政長官李家超率領多名司局長道歉。民青局局長麥美娟今日（31日）表示，作為問責團隊一員，衷心向災民及社會道歉。她又指會做好《建築物管理條例》修訂工作，冀得到社會以及立法會支持，使條例盡快通過，使法團工作有更清晰的指引。



發揮領導作用 領導公務員團隊做好「以結果為目標」

麥美娟出席一個活動後見傳媒，表示作為問責團隊一員，衷心向災民及社會道歉，未來會遵從行政長官的指示，緊守崗位，做好大量制度改革及法例修訂工作，亦會發揮領導作用，領導公務員團隊做好「以結果為目標」的施政理念。

富善邨法團今日（18日）召開特別業主大會，最終以99.05%（即145,901業權份數）通過終止與「天嵐」顧問合約，並同意按合約規定支付相關費用 。（夏家朗攝）

冀建築物管理修例工作盡快完成 使法團工作有更清晰指引

政府早前就《建築物管理條例》提出一系列修訂建議，包括提高大型維修工程及大額採購決定的出席及投票門檻等。麥美娟表示，下一階段局方會向立法會報告《建築物管理條例》修訂工作。當局早前已就修例展開公眾諮詢，共收到500份意見，而獨立委員會報告亦肯定建管條例的修訂方向。她指，局方會做好修例工作，冀得社會以及立法會支持，使條例盡快通過，令法團工作有更清晰的指引。