邱達根諷曾俊華「天才級智障師兄」　斥退任指指點點：齋噏當秘笈

萬聖節周末中環蘭桂坊人山人海，財政司前司長曾俊華分享提早一日周五（30日）晚上約了朋友在中環威靈頓街「飲嘢」聊天，一時忘記萬聖節將至，形容「結果……喺天才級嘅人流管制設計下，我由中環，然後喺指定單向行走路線走，幾乎由中環行到去灣仔咁滯，再兜番轉頭先至去目的地，足足用咗大半個鐘。」



與曾俊華同讀喇沙書院的科技創新界立法會議員邱達根，諷曾俊華「天才級智障師兄」，指他將當年蘭桂芳慘劇拋諸腦外，對各樣事情都可以指指點點，「齋噏當秘笈」，又翻舊帳指他在位時不作為，無視創科界訴求，直言「退任後走指指點點，師兄你都係得閒睇吓法國電影，飲吓咖啡算吧啦！」邱達根後來删去「智障」兩字。



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曾俊華：天才級人流管制由中環行到灣仔 再兜番中環飲嘢

曾俊華昨日（1日）在社交平台表示，自己是「爺爺級人馬」，萬聖節扮鬼扮馬、湊熱鬧的瘋狂歲月已過去，不過一時忘記10月31日是萬聖節，蘭桂坊一帶早於星期五（10月30日）實施人流管制措施，當天約了朋友在中環威靈頓街喝酒、聊天。

結果……喺天才級嘅人流管制設計下，我由中環，然後喺指定單向行走路線走，幾乎由中環行到去灣仔咁滯，再兜番轉頭先至去目的地，足足用咗大半個鐘。 曾俊華

萬聖節周末中環蘭桂坊人山人海，財政司前司長曾俊華今日（1日）分享周五（30日）晚上約了朋友在中環威靈頓街「飲嘢」聊天。（曾俊華FB）

曾俊華表示很迂迴才重返中環，與朋友吃飯，最後與很多離開蘭桂坊的人一樣行去乘港鐵，中途遇到一位「羅馬戰士」造型的市民，沿路亦滿街「嘩鬼」，當中不少相信是內地旅客，認為總算香港「有番啲喺一小時生活圈嘅活動」，可以吸引人來香港的「夜市」。

邱達根。（資料圖片）

邱達根諷曾俊華「天才級智障師兄」：乜薯片蝦片扮晒創業代言人

曾俊華的言論，引來師弟邱達根譏諷。邱達根同日在社交平台以「致敬天才級智障師兄」稱呼師兄，後來删去「智障」兩字。他說，師兄教曉自己非常多，必須要在此表達「感謝」，繼而翻舊帳斥曾俊華出任司長時不作為。

想當年師兄做緊司長的時候，每當科創界有訴求例必無視，話乜科技佔香港GDP 不到1%，政府無任何政策支持，然後退任後又走嚟做創科代言人，乜薯片蝦片扮晒創業代言人。 邱達根

邱達根。（資料圖片）

邱達根：lQ200的師兄齋噏當秘笈

邱達根又指，師兄教曉他「9秒9變臉」以及傳授「大家失憶大法」。他重提當年蘭桂芳慘劇，形容曾俊華將其拋諸腦外，「最緊要佢老哥要在節日高峯時，到老蘭飲後，半小時隨時離場。」

lQ200的師兄又教曉我對各樣事情都可以指指點點，齋噏當秘笈，數以萬計人流同時到蘭桂芳，都可以擔保唔知點解大時大節走去飲杯啤酒的朋友，十分鐘撤離的大道理。 邱達根

邱達根反問師兄為何當年做司長時不解決這些問題，形容他「在位時不作為，退任後走指指點點，師兄你都係得閒睇吓法國電影，飲吓咖啡算吧啦！」