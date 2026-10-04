曾俊華為張家朗出局捱批抱不平　憶美國贏劍被串：唔駛理人咁多

名古屋亞運會今日（4日）閉幕，港隊累計11金19銀24銅共54面獎牌，歷年最好。高中時習劍，在麻省理工大學時加入劍擊隊，又做過教練的財政司前司長曾俊華，為男子花劍個人賽衛冕失敗的港隊代表張家朗事後被批評抱不平。尤其事後張家朗的對手樂此不彼跟人分享如何打贏兩屆奧運金牌得主張家朗。



曾俊華憶述自己當年在美國麻省理工劍會舉辦的友誼賽打花劍，5比1輕取對手勝出，怎料賽後他的對手不斷跟人分享如何贏那一分，沒提到自己輸掉5分，寄語張家朗「哈，所以我早就學識，你有你講，我有我講，唔駛理人咁鬼多㗎。」



22歲香港網球「一哥」黃澤林 ，兩局直落擊敗國家隊吳易昺，成為港隊歷史上首名奪得亞運網球男單決賽冠軍的球手。（夏家朗攝）

曾俊華：黃澤林不忘以廣東話感謝支持 好有親切感

曾俊華在社交平台表示，香港運動員整體成績相當不錯，特別開心見到22歲香港網球「一哥」黃澤林 ，兩局直落擊敗國家隊吳易昺，成為港隊歷史上首名奪得亞運網球男單決賽冠軍的球手。

每次我都好享受睇 Coleman 賽後嘅發言，無論佢身處世界邊個角落比賽，當佢贏得比賽之後，都不忘以廣東話發言，感謝大家嘅支持，好有親切感。 曾俊華

張家朗。（趙子晉攝）

曾俊華為張家朗出局捱批抱不平：勝負唔係睇以前記錄

替黃澤林高興的同時，曾俊華為張家朗出局捱批抱不平。他說在社交平台見到不少香港人批評張家朗，覺得他在個人花劍 32 強賽事就已經輸了出局，表現太差。

去打得呢啲級數比賽嘅劍手，冇乜邊個係魚腩嚟，不論係技術、體能，個個實力都有番咁上下，好多時賽場上嘅勝負，唔係睇你以前嘅記錄，而係視乎運動員當日嘅身體同情緒狀態、以至傷患係唔係影響到佢嘅表現。 曾俊華

曾俊華高中時習劍，在麻省理工大學時加入劍擊隊，又做過教練。（資料圖片）

曾俊華：亞運級數劍手冇乜邊個係魚腩

他說，赴亞運這種級數比賽的劍手，「冇乜邊個係魚腩嚟，不論係技術、體能，個個實力都有番咁上下，好多時賽場上嘅勝負，唔係睇你以前嘅記錄」，而是視乎運動員當日身體及情緒狀態、以至傷患是否影響到自身表現。他說運動場上沒可能有長勝將軍，即使是世界最頂級的運動員，都一定會經歷過高低潮，最重要賽後能夠打上自己一向水平。

烏茲別克選手樂此不彼分享打贏張家朗 曾俊華憶一往事

他見到張家朗的對手、目前是男子花劍世界排名七十多名的烏茲別克選手 Daniil Kravtsov，樂此不彼跟人分享如何打贏兩屆奧運金牌得主張家朗。此情此景，令他想起數十年前經常參加劍擊比賽的一段有趣經歷。

曾俊華高中時習劍，在麻省理工大學時加入劍擊隊，又做過教練。（資料圖片）

曾俊華憶美國贏劍被串：唔駛理人咁多

曾俊華指，當年不時都會參與麻省理工劍會舉辦的友誼賽，某次花劍比賽中，他與波士頓附近郊區一間私立中學的劍擊總教練比賽。他形容這名教練都教得不錯，其校的劍隊幾乎贏了全省校際比賽，但是好教練不代表是好劍手；同樣地，好劍手不代表是好教練。他憶述當時賽制打 5 分，自己輕易以 5 比 1 贏了對方。比賽後，參賽者都會去附近酒吧飲啤酒輕鬆。

期間我就聽到呢位對手，猛咁同人講，佢點樣贏咗我嗰一分，但就冇提自己輸咗5分！哈，所以我早就學識，你有你講，我有我講，唔駛理人咁鬼多㗎。 曾俊華