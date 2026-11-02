收緊土地查冊｜立會法律顧問關注「公眾利益」例子　拒絕可否上訴

政府收緊土地查冊安排，需符合「指明目的」如「公眾利益」才可查冊，包括傳媒，新安排於明年上半年實施，宏福苑假授權票等重要調查報道或將絕迹。

立法會秘書處法律事務部上周五（30日）致函發展局，關注審視「公眾利益」申請時，局方能否提供審批「公眾利益」申請時的考慮因素或審批指引，並會否作公眾諮詢。除大規模違規建築及無主物業調查外，立會法律顧問更關注局方能否提供一份不詳盡的「公眾利益」例子清單參考，申請人被拒絕時可否提出上訴，並會否獲局方書面解釋。



收緊查冊・專頁

土地註冊處網上查冊系統。（勞顯亮攝）

新土地業權註冊制度將於明年上半年實施，政府一併收緊現行土地查冊安排，須符合九項「指明目的」才可查冊，當中未有列明新聞用途，僅供以「公眾利益」為由申請。

立法會秘書處法律事務部在上周五（30日）致函發展局，關注政府早前刊憲的新查冊安排，當中包括「公眾利益」申請。按立法會簡報，土地註冊處稱會因應每個個案，並考慮所有相關因素審視「公眾利益」申請，包括公眾利益是否大於個人私隱、有關紀錄會如何被使用及有否被濫用等。

關注審批指引會否作公眾諮詢

立法會法律顧問指出，除了簡介時提及大規模違規建築及無主物業等新聞調查符合「公眾利益」申請外，土地註冊處能否提供一份例子清單參考，說明何謂局方所指的「公眾利益」申請。

顧問亦查詢，局方會否提供一份「公眾利益」申請的參考標準及詳盡的審批指引，並關注有關指引或標準會否作公眾諮詢。

拒絕時會否提供書面解釋 可否上訴

此外，立法會法律顧問查詢土地註冊處拒絕申請時，會否提供書面解釋「拒絕原因」，申請人能否在局方拒絕前再作另一次解釋，並有否設立上訴機制。

政府再次收緊傳媒查冊，以附屬法例刊憲「先訂立後審議」的形式，限制新聞機構申請土地註冊查冊，將要用「公眾利益」為理由個別申請，由土地註冊處處長審批，而物業轉讓、市場研究等用途就可以直接在網上查冊，幾分鐘可以查到。

立法會法律顧問稱除大規模違規建築及無主物業等新聞調查符合「公眾利益」申請外，查詢土地註冊處能否提一份不詳盡的例子清單參考；以及有什麼因素會考慮是否符合「公眾利益」申請。（立法會文件）

過往多個重要調查報道涉土地查冊

以往傳媒以公眾人士身份查冊，高官換樓、套丁、無主物業等調查報道，還有跨國犯罪組織太子集團的陳志，在香港擁有山頂獨立別墅和尖沙咀一整幢商廈；大埔區議員黃碧嬌的團隊，收取已離世宏福苑居民授權票等，都是依賴土地查冊，並需獲得查冊後進一步交叉比對才可以做到。

土地註冊處向立法會提交的簡報，列出收緊查冊後，公眾人士和指明人士的限制。（立法會文件）

收緊查車牌 17宗僅1宗獲「有限度」批准

運輸署收緊車牌查冊後，傳媒需作例外申請，但17宗申請只有一宗「有限度」獲批，《香港01》要花費至少大半年與運輸署周旋，調查政府外判車使用「超齡車」，並嘗試解構當中的利益關係，要求署方提供涉事車輛的「車齡」及車主詳情，署方最終有限度批出申請，只提供涉事車輛「車齡」，但登記車主的姓名不可查冊。其餘16宗傳媒申請全部被拒絕。

收緊查冊・專頁

▼土地查冊報道例子▼



・區議員黃碧嬌團隊於宏福苑授權票業主投票前11個月離世。（2026，香港01）

・集團7000萬購入劏房大廈改建簡樸房，迫遷150老弱租戶。（2026，明報）

・紅山半島黑雨山泥傾瀉後揭大規模僭建，傳媒以土地紀錄揭發多名業主無視釘契、清拆令。（2024，明報、香港01、集誌社、南華早報）

・無主物業：記者翻查買賣文件及土地紀錄，發現無人繼承的物業被冒簽出售，牽涉 2021 年「呃樓案」被捕的律師團夥。（2025，香港01）

・柬埔寨詐騙集團陳志太子集團於山頂擁10億豪宅及尖沙咀擁整幢商廈，傳媒以土地紀錄揭發業權，律政司其後發凍結令。（2025，香港01）

・電訊詐騙及賭博跨國洗黑錢集團逃犯蘇炳海擁中環商廈。（2025，香港01）

・元朗721事件兩白衣人被告涉曉門套丁案，傳媒查找土地紀錄確立套丁交易詳情（2021，香港01）

・負責元朗721事件警隊多名高層多幅土地及物業涉霸佔官地及僭建，多年無視地政處警告信及糾正命令（2020，蘋果日報、壹週刊）

・馬來西亞男丁套丁：傳媒揭發屯門一個5億元丁屋屋苑由17名無居港權的馬來西亞男丁興建，地皮涉及鄉議局劉氏家族公司；記者翻閱了多份土地文件、買賣合約及按揭文件。（2019，香港01）

・何君堯家族土地：透過公司及土地查冊，揭發何君堯家族公司擁有粉嶺高爾夫球場旁約12萬呎農地，他在立法會發言及投票反對收回高球場前沒有申報。（2018，香港01）

・鄭若驊上任律政司司長隨即被揭屯門大宅僭建地庫，毗鄰丈夫潘樂陶的大宅亦有多項僭建，傳媒透過土地查冊核實物業及按揭資料，其後另外三個名下物業被揭均有僭建。（2018，明報、蘋果日報等）

・新界套丁系列：揭發時任行政會議成員、立法會議員、鄉議局領袖、城規會委員、廣東省政協、律師會會長、地政處高級主任家族等多名權貴涉及套丁活動。（2016，香港01）

・時任地政總署助理署長林嘉芬在管轄範圍購入8萬呎土地，毗鄰即將發展區域，稱耕作用途，後申建村屋（2014，明報）

・陳茂波太太許步明及家人以公司在古洞北發展區擁有農地，早年以35萬元買入，估計收地補償可達千萬元。（2013，蘋果日報）

・時任發展局長政治助理何建宗家族公司持古洞發展區2萬呎地皮未有申報。（2013，蘋果日報）

・劉皇發無申報多個物業及幅農地、家族多幅地皮涉非法倒泥、改建等多宗報道（歷年，多家傳媒）

・時任發展局局長麥齊光與路政署助理署長曾景文被傳媒揭發於早年互租單位，領取政府租金津貼。（2012，蘋果日報）

・天匯撻訂：記者查冊發現西半山天匯開售的24伙中20伙撻訂，引發抬價疑慮。（2009，明報）