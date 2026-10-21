收緊土地查冊｜傳媒須審批　宏福苑離世授權、太子集團調查或絕迹

政府再次收緊傳媒查冊，以附屬法例刊憲「先訂立後審議」的形式，限制新聞機構申請土地註冊查冊，將要用「公眾利益」為理由個別申請，由土地註冊處處長審批，而物業轉讓、市場研究等用途就可以直接在網上查冊，幾分鐘可以查到。

以往傳媒以公眾人士身份查冊，高官換樓、套丁、無主物業等調查報道，還有跨國犯罪組織太子集團的陳志，在香港擁有山頂獨立別墅和尖沙咀一整幢商廈；大埔區議員黃碧嬌的團隊，收取已離世宏福苑居民授權票等，都是以來土地查冊，並需獲得查冊後進一步交叉比對才可以做到。

運輸署收緊車牌查冊後，傳媒需例外申請，《香港01》多次申請，每次以數千字回覆運輸署查詢理據，但最終都無法成功。若收緊土地查冊，記者花數月時間申請，再遭拒絕，不少調查報道或絕迹。



收緊查冊・專頁

土地註冊處網上查冊系統。（勞顯亮攝）

政府修改新的土地業權註冊制度，將限制現有《土地註冊條例》及日後「新土地」的查冊安排，必須符合九項「指明目的」，並不包括新聞報道。傳媒或新聞機構若要查冊，需土地註冊處長「個別考慮」。附屬法例已於10月16日刊憲，以「先訂立後審議」形式訂立，立法會10月21日審議。

政府建議《業權規例》訂明土地查冊「指明目的」，中文版並無「新聞報道」，並在附註11舉例以「為符合公眾利益而進行查冊或查閱」的例子。（立法會文件）

政府建議《業權規例》訂明土地查冊「指明目的」，中文版並無「新聞報道」，而英文版就包括「reporting」。（立法會文件）

政府7月曾預告「指明目的」包括「就物業市場進行市場調查或作出報道」，但最終刊憲的版本中文版刪去「報道」一詞，並以註腳的形式舉例指「在涉及大規模僭建物及無主物業的新聞調查個案中，有必要申請查閱相關物業的土地紀錄」，就要用「公眾利益」為理由個別申請。

根據《土地註冊規例》第21條，土地註冊處長在接獲任何人的要求和繳費後，須盡快提供紀錄。目前傳媒與其他公眾人士一樣，在網上申請後就能即時獲得查冊文件，前後僅需幾分鐘。

《香港01》及其他傳媒機構，以往的多篇影響深遠的調查報道，均依靠土地查冊的文件，查詢物業買賣紀錄、各方相關人士資料等，才能交叉核證。

例如2026年7月，《香港01》揭發大埔區議員黃碧嬌的團隊收了至少三張已離世居民的授權票，就是靠土地查冊核對。報道刊出後，民政事務總署表示轉交執法部門跟進，及後黃碧嬌辭去區議員職務。

2025年《香港01》揭發，從事電訊詐騙、人口販賣的跨國犯罪組織「柬埔寨太子集團」，其主腦陳志擁有山頂10億元獨立別墅，以及尖沙咀金巴利道一整幢商廈。記者根據美國制裁的資料做土地查冊，再交叉比較其他文件證據，才能在短時間內刊出報道。

報道在香港、中國內地和海外均有很大迴響。陳志已被遣返到中國內地及正式被拘捕，香港律政司其後亦入稟，高等法院批出太子相關人士資產的控制令。

發展局提交予立法會的文件，附註舉例「 涉及大規模僭建物」及「無主物業的新聞調查」。《香港01》過往多次用土地查冊來揭發相關報道。

例如2025、2026年揭發的「無主物業調查報道系列」，揭發有業主逝世後，物業被人冒認簽名，業權被轉走，更被轉幾手。日後若收緊查冊，記者無法追查業權被轉手、假冒簽名等紀錄。

2016年《香港01》揭發「高官換樓醜聞」，前高官馮永業及高官馮程淑儀夫婦，與何鴻燊三太胞妹陳婉玉換樓，涉嫌有利益衝突。報道刊出後，馮永業遭廉政公署調查及起訴，公職人員行為失當罪罪成。調查報道，亦依靠土地註冊歷史紀錄。

運輸署收緊車牌查冊後，傳媒需例外申請，《香港01》多次申請，每次以數千字回覆運輸署查詢理據，但最終都無法成功獲批，並消耗數月時間回信、提出理據，已失去新聞報道的時效性。

以往車牌查冊及土地查冊，傳媒均能在幾分鐘內完成，並根據查冊內容再求證，若土地查冊收緊，傳媒每次要用例外申請，黃碧嬌團隊收離世授權票、太子集團擁有香港多幢物業、無主物業等報道，將無法刊出。

香港記者協會10月21日，就政府收緊土地查冊一事向立法會提交之意見書。記協指，近年17宗由傳媒提出的新聞用途的車牌資料申請中，僅一宗於拖延多時後獲部份批准，在新查冊制度下，大部份傳媒認為具有公眾利益的報道，實質上會被官員以行政手段阻撓，預料涉及公眾利益的土地查冊活動，將面臨同樣阻撓。

記協質疑政府修訂查冊的理由並不充分，新規定將大大削弱公眾監察地產市場運作的權力。記協亦列出多宗有關傳媒透過土地查冊揭露的問題，新查冊規定一旦實施，此等報道將會因行政延誤而消失，公眾利益亦將因而受損。

・區議員黃碧嬌團隊於宏福苑授權票業主投票前11個月離世。（2026，香港01）

・集團7000萬購入劏房大廈改建簡樸房，迫遷150老弱租戶。（2026，明報）

・紅山半島黑雨山泥傾瀉後揭大規模僭建，傳媒以土地紀錄揭發多名業主無視釘契、清拆令。（2024，明報、香港01、集誌社、南華早報）

・無主物業：記者翻查買賣文件及土地紀錄，發現無人繼承的物業被冒簽出售，牽涉 2021 年「呃樓案」被捕的律師團夥。（2025，香港01）

・柬埔寨詐騙集團陳志太子集團於山頂擁10億豪宅及尖沙咀擁整幢商廈，傳媒以土地紀錄揭發業權，律政司其後發凍結令。（2025，香港01）

・電訊詐騙及賭博跨國洗黑錢集團逃犯蘇炳海擁中環商廈。（2025，香港01）

・元朗721事件兩白衣人被告涉曉門套丁案，傳媒查找土地紀錄確立套丁交易詳情（2021，香港01）

・負責元朗721事件警隊多名高層多幅土地及物業涉霸佔官地及僭建，多年無視地政處警告信及糾正命令（2020，蘋果日報、壹週刊）

・馬來西亞男丁套丁：傳媒揭發屯門一個 5 億元丁屋屋苑由 17 名無居港權的馬來西亞男丁興建，地皮涉及鄉議局劉氏家族公司；記者翻閱了多份土地文件、買賣合約及按揭文件。（2019，香港01）

・何君堯家族土地：透過公司及土地查冊，揭發何君堯家族公司擁有粉嶺高爾夫球場旁約12萬呎農地，他在立法會發言及投票反對收回高球場前沒有申報。（2018，香港01）

・鄭若驊上任律政司司長隨即被揭屯門大宅僭建地庫，毗鄰丈夫潘樂陶的大宅亦有多項僭建，傳媒透過土地查冊核實物業及按揭資料，其後另外三個名下物業被揭均有僭建。（2018，明報、蘋果日報等）

・新界套丁系列：揭發時任行政會議成員、立法會議員、鄉議局領袖、城規會委員、廣東省政協、律師會會長、地政處高級主任家族等多名權貴涉及套丁活動。（2016，香港01）

・時任地政總署助理署長林嘉芬在管轄範圍購入8萬呎土地，毗鄰即將發展區域，稱耕作用途，後申建村屋（2014，明報）

・陳茂波太太許步明及家人以公司在古洞北發展區擁有農地，早年以35萬元買入，估計收地補償可達千萬元。（2013，蘋果日報）

・時任發展局長政治助理何建宗家族公司持古洞發展區2萬呎地皮未有申報。（2013，蘋果日報）

・劉皇發無申報多個物業及幅農地、家族多幅地皮涉非法倒泥、改建等多宗報道（歷年，多家傳媒）

・時任發展局局長麥齊光與路政署助理署長曾景文被傳媒揭發於早年互租單位，領取政府租金津貼。（2012，蘋果日報）

・天匯撻訂：記者查冊發現西半山天匯開售的24伙中20伙撻訂，引發抬價疑慮。（2009，明報）

收緊查冊・專頁

土地註冊處向立法會提交的簡報，列出收緊查冊後，公眾人士和指明人士的限制。（立法會文件）

收緊查冊・專頁