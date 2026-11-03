收緊查冊不設上訴　議員批抹殺正常報道　發展局：申請門檻不高

政府擬推土地業權註冊制度，並收緊土地查冊安排，日後查冊需符公眾利益等「指明目的」，並沒有豁免傳媒查冊，亦不設上訴機制。立法會相關委員會今日（3日）舉行首次會議。多名議員關注傳媒查冊安排的具體操作。有議員不滿，政府未有設立上訴機制，批評做法「可能抹殺咗一個正常嘅報道」，更反問「報道唔到就要去司法覆核，有幾多間傳媒可以同你司法覆核每一則報道？」



發展局指，設立名冊的目的「並非為了便利偵查報道」，而是為了維持物業市場運作。不過，局方多次強調，傳媒因公眾利益申請查冊時，毋須提交大量資料作證，形容申請門檻並不高，料一至兩個工作天內便可完成審批。



土地查冊須涉9目的

土地業權註冊制修例去年通過後，政府提出透過附屬法例進一步收緊業權註冊及土地紀錄查冊，其中建議查冊者必須符合九項「指明目的」，包括進行市場研究、進行審計、為符合公眾利益而進行查冊或查閱等，才可查冊。申請人須提交聲明，表明只用於聲明的用途，並「說明會如何使用該等（土地）紀錄以達至聲明目的」。新查冊安排計劃明年上半年實施。

發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲於立法會小組委員會表示，查冊名冊目的非便利偵查報道，但公眾利益申請門檻不高，料一至兩個工作天可完成審批。（黃寶瑩攝/資料圖片）

相關附屬法例小組委員會今日舉行會議。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲多次重申，當局並非要求傳媒交出十分具體的資料，以證明報道如何符合公眾利益，而是希望傳媒說明計劃將如何運用相關的單位資料，形容申請門檻並不高。她又稱，當局並不需要核實其記者的身份，查冊申請人只需提交姓名、身份證號碼便可。

何珮玲：一至兩個工作天可完成審批

何珮玲補充，除公眾目的外，傳媒亦有可能透過其他「指明目的」申請查冊。她舉例指，若傳媒表明懷疑某單位涉及大規模僭建，當局便會接納該申請符合「公眾利益」。她預計只要申請人交齊所需資料，一般可於一至兩個工作天內完成審批，又稱偵查報道需要一段時間處理，相信審批時間對偵查報道「影響未必咁大」。她又提到，現行安排下不設上訴機制，倘有傳媒申請被拒，不滿申請結果，可提出司法覆核。

傳媒查冊有助政府找到違法事件

曾任記者的選委界議員陳凱欣認為，正常傳媒報道應可視作一個目的，質疑新安排猶如新預設框架。她強調，傳媒查冊並非出於「八卦」，而是一項工作。她舉例稱，柬埔寨詐騙集團在港持有物業，均是經由傳媒查冊揭發，促使律政司其後發出凍結令，認為查冊有助政府找到詐騙集團及違法事件。

她又指，雖然當局要求提交的資料看似簡單，例如申請時說明有人「報料」，但其實當中或涉消息來源，而且傳媒或不希望太早透露報道內容。她建議，只要是在政府新聞處轄下登記的傳媒機構法定負責人員，或總採訪主任等提出申請，便應被視為符合「公眾利益」目的。

太子集團陳志。（央視新聞）

陳凱欣質疑做法或抹殺正常報道

對於政府未有就查冊被拒設立上訴機制，令傳媒僅能透過司法覆核處理，她批評做法「可能抹殺咗一個正常嘅報道」，直言「 報道唔到就要司法覆核，有幾多間傳媒可以同你司法覆核每隻報道」。她又質疑土地註冊處處長有何背景能判定涉公眾利益。

報道唔到就要司法覆核，有幾多間傳媒可以同你司法覆核每隻報道? 立法會議員陳凱欣

發展局：設立名冊為維持物業市場運作 而非便利偵查報道

何珮玲指出，設立名冊的目的「並非為了便利偵查報道」，而是為了維持物業市場運作，故當局設立簡便的機制，讓專業人士、公職人員或準買賣雙方等能順利取得資料。然而，政府認同應設立渠道處理公眾利益，惟認為在處理這方面問題需要小心，衡量公眾利益，是否凌駕於個人私隱權利，因此當局引入申請程序。她重申，明白傳媒希望利用查冊進行偵查報道，但當局要保障私隱權，將公眾利益納入九項「指明目的」正是基於有關考慮。

土地註冊處處長陸嘉健表示，是次查冊制度參考運輸署查車牌的現行安排，早前法庭判決已表明運輸處查冊安排合理，所以當局都盡量參考。至於能否改良查冊安排，局方表示有機會，惟由於附屬法例的草擬，需要符合主體法例要求。假若日後需要修改附例或要修改主體法例。

林筱魯。（立法會直播）

查冊中途可改變指明目的？ 發展局：應盡快補交申請

委員會主席林筱魯關注，若有傳媒起初以其他「指明目的」申請查冊，及後發現新事情，並就其他公眾利益議題發表報道，會否因實際用途與申報原意不符而誤墮法網。何珮玲回覆表示，使用資料時必須與當初申報的「指明目的」相符，建議為免誤墮法網，相關機構應盡快補交申請，說明報道涉及公眾利益。

新界東南議員方國珊問到，日後業主能否知悉有多少人就其物業進行查冊。何珮玲表示，土地註冊處會考慮，若有單位被查冊，會通知相關業主；自由黨選委界李鎮強議員關注在新要求下，若市民純粹出於「個人八卦」，希望掌握周遭物業的市場資訊，能否申請查冊。何珮玲稱，若業主僅出於「個人八卦」而希望了解周邊物業的市場資訊，將不符合申請要求，當局並不認為此符合公眾利益。