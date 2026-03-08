揹水一戰取消｜主辦方「點滴是生命」與邪教有關？查冊揭董事身份

慈善越野賽「揹水一戰」踏入第11屆，今天（8日）突然宣佈取消原定月底的賽事。主辦的慈善組織「點滴是生命」無解釋原因，有聲音指控組織與邪教有關。《香港01》翻查資料，「點滴是生命」註冊公司28年間先後5次改名，曾採用的名字包括「華光功德會（香港）分社有限公司」、「真佛宗香港華光功德會有限公司」，與自稱「真佛宗」的美籍華人盧勝彥創辦的「世界華光功德會」名字類同，「真佛宗」1995年被中國公安部認定為邪教組織。



根據資料，李彩芬是公司董事之一，其名字與2015年以香港華光功德會會長身份，到美國出席盧勝彥舉辦活動的李彩芬名字相同。記者今天到「點滴是生命」位於尖沙咀星光行的辦公室查詢是否與邪教有關、公司與「真佛宗」有何關係，職員表示「我哋唔清楚」。翻查財務報表，公司近年收入逾1700萬元，目前在星光行持有7個單位，估計總市值約5400萬元。



揹水一戰活動取消。

「點滴是生命」28年間多次改名

「點滴是生命」是1998年在香港註冊成立的公司，《香港01》翻查資料，當時公司名為「華光功德會（香港）分社有限公司」。「華光功德會（香港）分社」其後數次改名，曾用「真佛宗香港華光功德會有限公司」（Lotus Light Charity Society (Hong Kong) Limited）及「香港華光功德會有限公司」，曾用商業名稱「華光會LLC」。

公司至2010年改名為「點滴是生命有限公司」（LLC S (Hong Kong) Limited)，2012年再將英文名改為 A Drop of Life Limited，最新一次改名是2010年6月12日中英文名改為「點滴是生命」及「A Drop of Life」，即獲公司註冊處批准略去「有限公司」字眼。

+ 1

董事被指與公安部認定邪教組織有關連

「點滴是生命」現時有三名董事，分別是王路明、區小麗(Au Siu Lai Irene)及李彩芬（Lee Choi Fun Jackie）。翻查資料，2006年，該公司仍用「真佛宗香港華光功德會」名稱時，區小麗及李彩芬已出任公司董事。2015年，盧勝彥在美國舉辦活動，提到當時出席活動的包括香港華光功德會會長李彩芬。

盧勝彥是美籍華人，自稱「真佛宗」，根據內地官方資料，總部設在美國西雅圖，「真佛宗」1995年被中國公安部認定為邪教組織，被指標榜為「活佛」、「佛主」，敵視社會主義制度。

《香港01》到「點滴是生命」位於尖沙咀星光行的辦公室查詢。（潘耀昇攝）

公司與邪教有關？ 職員：我哋唔清楚

《香港01》今天到「點滴是生命」位於尖沙咀星光行的辦公室，周日有職員辦公，記者查詢公司是否與邪教有關、與「真佛宗」有何關係等，職員開門回應表示「我哋唔清楚」，隨後關門。

《香港01》到「點滴是生命」位於尖沙咀星光行的辦公室查詢。（潘耀昇攝）

《香港01》到「點滴是生命」位於尖沙咀星光行的辦公室查詢。（潘耀昇攝）

《基本法》保障宗教自由，香港法律並無定義「邪教」，香港佛教聯合會曾經表示，法例無權要求佛教教派加入聯會作監管，宗教組織只需根據香港法例登記及註冊便可在港活動。警務處處長周一鳴今天被問到「點滴是生命」被指與邪教組織「真佛宗」有關，警方有否了解，他表示目前不回應。

警務處處長周一鳴今天被問到「點滴是生命」被指與邪教組織「真佛宗」有關，警方有否了解，他表示目前不回應。（董素琛攝）

公司在尖沙咀星光行辦公室持有7個單位，料總市值5400萬元。（潘耀昇攝）

持星光行7個單位料值約5400萬 年收入1700多萬元

目前，「點滴是生命」的辦公室單位是2007年以「香港華光功德會有限公司」的名義用480萬元購入，相連的一個單位則以「點滴是生命」名義在2023年以790.2萬元買入，若連同2002年及2005年分別以「LOTUS LIGHT CHARITY SOCIETY LIMITED」及「真佛宗香港華光功德會有限公司」名義購入的同層5個單位，公司在星光行共持有7個單位，估計總市值約5400萬元。

《香港01》到「點滴是生命」位於尖沙咀星光行的辦公室查詢。（潘耀昇攝）

至於公司的收入，《香港01》翻查財務報表，2023年及2024年分別收入逾1700多萬元，來自月捐、賣物、步行活動等。