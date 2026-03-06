查車牌｜記協指運輸署車牌查冊政策越權　求覆核定敗訴

因應港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲車牌查冊一案，運輸署於2024年推出車輛查冊新政策，新聞工作者被納入例外情況申請，需涉及公眾利益申請才會被批准。香港記者協會(記協)提出司法覆核，指新政策違反新聞自由。高等法院法官高浩文於2024年聽取陳詞後，今(6日)頒判辭裁定記協敗訴。



申請人為記協，答辯人為運輸署署長。

記協在聆訊時陳詞指，運輸署的新政策違反蔡玉玲車牌查冊一案的判決，干預新聞自由。運輸署則指，有責任保障車主的資料。

運輸署2024年1月推出車輛查冊新措施，新聞工作者被納入例外情況申請，需涉及公眾利益申請才會被批准。（資料圖片／香港01記者攝）

香港記者協會其後入稟高等法院提請司法覆核。法官高浩文今早（6日）於高等法院宣判記協敗訴，駁回司法覆核。（資料圖片）

記協指運輸署政策越權

記協入稟時曾提出多項理據，包括認為運輸署就車輛查冊的政策違憲和越權（ultra vires），超越香港法例第374章《道路交通條例》所賦權力。

須以例外情況作申請

因現時政策無網上途徑供記者循「例外情況」查冊，新安排下，新聞採訪不屬可自動獲批查冊目的之一，新聞工作者必須循「例外情況」作書面申請，並於運輸署信納符合重大公眾利益等條件才會批准。

政策實施後多間傳媒申請查冊均不獲批准

惟記協指，新安排實施後，多間傳媒申請查車牌，均未獲批准，記協質疑程序緩慢，要求記者披露偵查新聞詳細資料，顯示對新聞業角色誤解，對新聞自由施加不合比例限制。而「例外情況」程序亦過度繁重及耗時，署方要求傳媒披露偵查的詳情，顯示運輸署對新聞界角色理解與一貫人權原不一致。

記協認為屬不合理障礙

記協認為，如政策對記者盡監察職能帶來不合理障礙，做法不可能合憲，亦與終審法院就「蔡玉玲案」所頒判詞有衝突。

案件編號：HCAL 559/2024

