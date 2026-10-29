宏福苑問責｜拒透露消防處長受查否　約見100名公務員暫不涉刑事

大埔宏福苑五級火災獨立委員會調查報告點名四個政府部門失職，包括房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處和勞工處。部門首長責任制啟動行政責任兩級調查機制，轉介公務員敍用委員會調查40至50名政府人員，共約見100人，預計三個月內完成工作，涉事官員若退休可不發退休金。



至於問到會否約見房屋局獨立審查組高級屋宇保養測量師古小平、消防處處長楊恩健，公務員敍用委員會主席鄭美施不評論個別公務員，只要牽涉工程監督火險工作，不論職系、職級都會查，暫時不見公務員涉及刑事。她承認離職公務員倘不配合，不能用紀律行動處理，唯有約見同組人員或查閱相關文件。



2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（黃寶瑩攝）

楊何蓓茵：三個月內交調查結果顯示政府決心

楊何蓓茵指，二級調查目的為了調查涉事公務員的缺失，令部門作出相應處分，以及旨在查找事實釐清個人責任，研判公務員個人否有失職，並作出建議。她稱政府關注宏福苑火災跟進工作，政府要求3個月內交調查結果，對比南丫海難的9個月，顯示出政府的決心。

她指報告提到有個別公務員有缺失，未能從市民本位出發，感到非常失望，惟強調不少公務員均是默默耕耘。她指，未來會加強培理將以民為本的理念融入培訓中。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（黃寶瑩攝）

40至50名政府人員受查 約見100人

公務員敍用委員會主席鄭美施指，敍用委員會組成小組展開調查，龔楊恩慈和黃冠文將會成為組員，她讚揚他們的能力形容具經驗。她稱，小組會直接參與調查工作，會參加會見公務員，會按調查結果向特首交報告。另外，小組轄下已設支援辦，並在8月已調配兩位首長級政務主任，加入支援辦公室，展開前期工作。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（黃寶瑩攝）

公務員敍用委員會：暫不見公務員涉刑事

至於部門首長責任制會否涉及時任常任秘書長、已離職官員會否被約見、會否向公務員提出起訴，鄭美施指面見人士不論職級，惟現階段難言約見哪些人，而若已離開政府的人員與事件有關，當局都會約見，如對方合作，會對事件有幫助。她指暫未見有公務員涉及刑事問題，如調查發現有刑事問題會與執法部門商討。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（黃寶瑩攝）

她表示，小組已做好充分準備，可立刻開展調查工作，會根據獨立委員會報告為起點，調查公務員有否違反守則及管理規定，會收集相關文件及約見100名不同部門人員會面，當中40至50人為調查對象。她預期工作繁重，形容3月調查相當緊逼，不過會盡力完成。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（黃寶瑩攝）

不論任何職級及職系也會約見

被問到預計被約見公務員的職位，鄭美施稱，現階段難交出確實數字，惟約見的人與獨立委員會指出的部門缺失有關連。她又指，小組的職能為判斷相關公務員在監督火警中有何缺失，不論任何職級及職系也會面見。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（黃寶瑩攝）

承認離職公務員倘不配合 不能用紀律行動處理

如果離職的人不配合調查為何處理，鄭美施表示，在職公務員如不配合，會以不履行職責作處理，可作紀律跟進。至於離職公務員，她承認對方若不配合，不能以同一處理方法。不過，她表示不擔心，深信部門會配合，願意提交相關工作的文件。即使離職公務員不配合，小組仍能聯絡其他組員或取得其他文件。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（黃寶瑩攝）

消防處長受查？公務員敍用委員會：任何職級都查

至於問到會否約見房屋局獨立審查組高級屋宇保養測量師古小平、消防處處長楊恩健，鄭美施指報告的確有公務員在聽證會提供口供，但她不會按評論個別公務人員，只要牽涉工程監督火險工作都會是調查對象，不論職系、職級都會查。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（黃寶瑩攝）

政府可以拒批或扣減退休金

楊何蓓茵表示，現行機制能處理即將退休並涉失職及不當行為的公務員。按《退休金利益條例》（第99章）第27條，倘若公務員在紀律程序期間退休，而該公務員在紀律程序完成後，很有可能被革職，或扣減退休福利下被逼令退休，政府可以拒批或扣減退休金。

她又表示，如果有人將退休，而政府有證據顯示該人涉及失職，或違反相關政府規定，政府會在其退休前，根據公務人員(管理)命令第10條，向該名人員正式提起紀律程序。假若政府未能在該人離職前完成紀律程序，政府亦可按上述法例，暫發退休金待調查完成，才會處理相關退休金。她又指，針對涉事且即將退休，屬於公積金下的公務員，當局可以扣起其公積金內政府的自願供款。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（黃寶瑩攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（林彥汛攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（林彥汛攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（林彥汛攝）

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