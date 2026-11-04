APEC｜丘應樺參加部長級會議　籲成員繼續加強互聯互通

商務及經濟發展局局長丘應樺周二晚（11月3日）以視像方式出席第三十七屆亞太區經濟合作組織（APEC）部長級會議。今年APEC中國年以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，丘應樺在一個討論環節上強調，面對瞬息萬變的局勢及科技的迅速發展，成員經濟體必須透過加強對話與合作，攜手實現共同繁榮。



2026年11月3日，商務及經濟發展局局長丘應樺（右）出席以視像方式舉行的第三十七屆亞太區經濟合作組織（APEC）部長級會議，並在一個討論環節上發言。旁為工業貿易署署長廖廣翔（左）。（政府新聞處圖片）

丘應樺以數字轉型為例，表示成員經濟體須繼續務實合作，秉持以人為本且具包容性的方式，發揮各自的數字科技優勢。在本地層面，香港正在加強前沿科技的研究能力，並推出相關計劃以促進公眾對人工智能（AI）的認識，以及推廣負責任地使用AI。香港期待在這方面與其他成員經濟體分享經驗和互相學習。

此外，丘應樺呼籲成員經濟體繼續在各領域加強互聯互通，促進貨物、服務、資金和人員的有效流動，同時縮小發展差距及為區域內各界創造機遇。

在另一場討論環節上，丘應樺就如何加強經濟融合以推動區域新增長分享見解，其中一個方向是繼續推動亞太自由貿易區的發展。他表示，為推動亞太自由貿易區議程作出更大的貢獻，香港一直積極爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》，對於《協定》於今年9月為香港成立「加入工作組」，香港表示歡迎。

丘應樺並呼籲，成員經濟體繼續支持世界貿易組織（WTO）的改革議程，將諸邊倡議納入世貿組織框架，為不對電子傳送徵收關稅尋找永久的解決方案，並推進電子商貿工作計劃。