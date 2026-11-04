李家超抵上海出席進博會：向海內外政商界闡述香港優勢

行政長官李家超今日（11月4日）結束在北京的訪問行程，轉抵上海，準備出席明日開幕的第九屆中國國際進口博覽會。他將出席論壇，向海內外政商界代表闡述香港積極發揮自身優勢，融入和服務國家發展大局的成果和機遇。他亦將參觀進博會企業商業展，與參展香港企業交流。



行政長官李家超今日（11月4日）在北京出席第二十九屆北京‧香港經濟合作研討洽談會開幕式並致辭。（政府新聞處）

今屆進博會展覽面積逾44萬平方米 再創新高

李家超抵達上海後在社交平台發文，感謝商務部台港澳司、香港中聯辦經濟部、上海市政府外辦代表，以及特區政府駐滬辦同事在機場迎接。他表示，今屆進博會吸引162個國家、地區和國際組織參與，整體展覽面積突破44萬平方米，規模再創新高，教人期待。

滬港貿易數據互通試點上月推行 李家超：惠及中小企貿易商

李家超將於明天出席進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，並出席虹橋論壇香港分論壇。他指出，滬港兩地向來淵源深厚，合作緊密。他在今年《施政報告》提及兩地合作推出的貿易數據互通試點，剛於上月推行，有望惠及從內地出口貨品的香港中小企貿易商。

行政長官李家超在第29屆北京、香港經濟合作研討洽談會開幕式上致辭。（政府新聞處）

此外，香港亦正積極拓展與內地港口的協作，推動於今年內與上海建立「兄弟港」。他期望透過今次行程深化滬港兩地以至香港與各地的經貿發展，進一步展現香港作為連接中國內地與國際市場的「超級聯繫人」和「超級增值人」獨特角色，實現互利共贏。