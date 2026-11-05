李家超：主動對接國家科技戰略　爭取核心領域科研突破

行政長官李家超今日（5日）在上海出席第九屆虹橋國際經濟論壇時表示，香港將繼續強化作為全球最大離岸人民幣業務樞紐的地位，進一步增強離岸人民幣市場支持實體經濟的能力，並更主動對接國家科技戰略，瞄準國家策略科技領域，加強關鍵核心技術攻關，以在國家核心需求領域取得科研突破。



行政長官李家超今日（十一月五日）下午在上海出席第九屆虹橋國際經濟論壇「對接『十五五』 服務國家發展 香港新機遇」香港分論壇並致辭。（isd)

地緣政治瞬息萬變 香港須主動謀劃

第九屆虹橋國際經濟論壇香港分論壇今日下午舉行。李家超致辭時提到，面對地緣政治瞬息萬變、科技及人工智能高速發展，香港必須主動謀劃，落實前瞻性戰略布局。進博會是世界級博覽會，更是國際矚目的盛事，這次論壇是香港公布五年規劃以來，第一次在國際論壇上舉辦大型宣講會。

繼續強化作為全球最大離岸人民幣業務樞紐地位

他指出，金融是香港根本和最大優勢，香港國際金融中心必須彰顯國際定位，面對世界百年未有之大變局，香港會秉持「以穩促進，以進固穩」的方針，靈活應變謀劃長遠發展。在「十五五」時期，香港將繼續強化作為全球最大離岸人民幣業務樞紐的地位，進一步增強離岸人民幣市場支持實體經濟的能力，全面提升對貿易、投融資及跨境業務等領域的支持，圍繞股票和債券市場，提升市場的深度、廣度與流動性，協助內地企業走出去及國際資本引進來。同時，積極建設大宗商品和黃金交易生態圈、科技創新、綠色發展等領域，服務國家金融強國建設。

行政長官李家超今日（十一月五日）下午在上海出席第九屆虹橋國際經濟論壇「對接『十五五』 服務國家發展 香港新機遇」香港分論壇並致辭。( isd)

李家超：主動對接國家科技戰略 為國家現代化產業體系建設貢獻力量

他稱，特區政府會繼續拓展國際經貿網絡，在國家高水平對外開放中發揮更大作用，亦會更主動、更緊密對接國家科技戰略。在上游科研層面，會瞄準國家策略科技領域，加強關鍵核心技術攻關，以在國家核心需求領域取得科研突破。在下游產業方面，會加速發展國家戰略性新興產業，並對接大灣區產業，打造「高端研發—先進製造—現代服務」的深度協同模式，為國家現代化產業體系建設貢獻香港力量。

河套深港科技創新合作區。（楊凱力攝）

北都進入全速建設階段

至於北都發展方面，李家超表示，目前北都已進入全速建設階段，九個新發展區全數啓動。特區政府將加速推動創新多元開發，引進產業，將北都發展成高水平專上教育、創科產業融合及國際高端人才集聚的重要戰略載體，成為建設香港新質生產力的新引擎。