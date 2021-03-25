傳《鏗鏘說》DQ蘇玉華換民建聯林琳　林：未收邀請　倘獲邀樂意做

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-25 17:51

港台風波近日不斷發酵，廣播處長李百全上任後接連抽調節目，近日有消息傳出，由《鏗鏘集》團隊負責製作的《鏗鏘說》，擔任主持的演員蘇玉華被換走，將由民建聯前區議員、中國聯合國協會理事林琳接替。 林琳回覆《香港01》查詢時表示，至今未收到港台邀請出任嘉賓主持，但若獲邀則樂意出任。蘇玉華在Facebook說，由始至終只答應《鏗鏘說》做兩集主持，似乎暗示並非是被港台「換走」。

林琳曾任港台英文台主持

林琳並非首次出任港台節目主持，她過去曾任港台英文台《Backchat》主持，去年4月亦曾亮相港台節目《視點31》，與前香港眾志秘書長黃之鋒辯論「香港人身在福中不知福？」

林琳去年9月亦曾網上出席聯合國人權理事會，並以英語發言。她當時批評國際不少政客將香港當作政治籌碼，又說香港年輕人選擇了一條暴力的道路，是因為各國領導人和國際媒體將他們視為「自由鬥士」。林琳當時呼籲國際停止支持暴力及吹捧騙子，強調「香港係一國兩制，並唔係一國同另一個獨立國家」。

蘇玉華：感謝觀衆喜愛 訪問曹星如將播出

至於事件另一主角蘇玉華則在Facebook說，由始至終答應《鏗鏘說》做兩集主持，訪問嘉賓為杜琪峯和曹星如。她又說，自己感到萬分榮幸可以訪問兩位十分敬重的人物，她感謝《鏗鏘說》團隊，又感謝觀衆們喜愛這節目。

港台今（25日）回覆傳媒查詢時指，有關編輯事宜的討論和處理，屬港台內部事務，港台均不作評論。港台強調，廣播處長及港台高層管理人員已引入新機制，讓編輯流程更暢順，切實履行編輯責任，以保障節目符合《約章》及《守則》的要求，並協助同事遵守《節目製作人員守則》，並更有效地製作節目。