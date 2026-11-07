區議員施駿興「衰十一」囚兩年半　屈穎妍：嚴重失德損愛國者招牌

曾擔任立法會前議員馬逢國助理的元朗區議員施駿興，日前被裁定與女童非法性交罪成，判囚兩年半。資深傳媒人屈穎妍指出，施駿興「衰十一」屬嚴重失德行為，雖然政府已停發其區議員薪津，但施在馬逢國離任後，竟然能帶罪取得逾26萬由公帑支付的獎金。她續稱，「黑暴」之後，所有政治參與者都要經過嚴格背景審核，但其實品德審查一樣重要，直言「若德行有污點，影響的不只是個人，更是『愛國者』這個大招牌。



被告施駿興否認16年前非禮及與未成年女童非法性交。(陳蓉攝)

施駿興非法性交判囚30個月 官斥無悔意

施駿興早前被裁定「與年齡在16歲以下的女童非法性交」（衰十一）罪成，11月3日判刑。法官批評其無任何悔意和愧疚，對受害人的創傷更「隻字不提」，又指法庭需要保護兒童，刑罰必須具阻嚇，在沒有減刑因素下，判施駿興監禁兩年半。

屈穎妍質疑施駿興「帶罪」袋26萬公帑獎金

屈穎妍在無綫電視新聞節目「有理說得清」，評論施駿興事件。她指 「衰十一」不單是罪，更是嚴重失德行為。雖然政府表示非常重視議員的品格和操守，並已停止發放施駿興的議員薪津。不過，由於施駿興兼任立法會議員馬逢國助理，施駿興竟然能在其不再連任後，帶罪拿相等於6個月工資，合共26萬4千元獎金，而這些錢，全是公帑。

屈穎妍評論施駿興「衰十一」。（無綫電視節目有理說得清截圖）

政治人品德審查不可缺 屈穎妍警告：德行有污點 影響愛國者招牌

屈穎妍續稱，「黑暴」之後，所有政治參與者都要經過嚴格背景審核。但她認為，品德審查一樣重要，強調「無論區議員還是立法會議員甚至管治者，若德行有污點，影響的不只是個人，更是『愛國者』這個大招牌」。