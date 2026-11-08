葉玉如獲聯合國教科文組織獎項　孫東：繼續支持科研成果轉化落地

創新及科技局局長孫東今日（8日）在社交媒體發文，祝賀科大校長、中國科學院院士葉玉如，榮獲2026年「聯合國教科文組織 — 赤道幾內亞國際生命科學研究獎」。孫東指，葉玉如是該獎自2008年設立以來第6位得獎的中國科學家，香港與有榮焉。



孫東表示，港府一直透過創新科技署「InnoHK創新香港研發平台」及在港全國重點實驗室等資助計劃，支持生命健康科技發展。其中，由葉玉如擔任主任的香港神經退化性疾病中心（HKCeND），便是2020年獲InnoHK計劃資助成立。



創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片／政府新聞處）

科大校長、中國科學院院士葉玉如。（資料圖片／梁鵬威攝）

孫東指，本身認識葉玉如多年，深知她對科研的堅持與熱誠。葉玉如帶領團隊深耕神經科學及阿茲海默症研究超過30年，發現新的生物標記及遺傳風險因子，更研發出創新血液檢測技術，令阿茲海默症患者得以更早診斷及監測病情發展。他形容葉玉如在基因治療方面的開創性研究，為全球患者及家庭帶來新希望。

他表示，這份國際級榮譽，不僅是對葉教授個人成就的肯定，更是香港科研實力的體現，證明香港的科學家擁有實力在生命健康科技領域走在世界前列。

孫東表示，港府一直透過創新科技署「InnoHK創新香港研發平台」及在港全國重點實驗室等資助計劃，支持生命健康科技發展。其中，由葉玉如擔任主任的香港神經退化性疾病中心（HKCeND），於2020年獲InnoHK計劃資助成立，匯聚科大、倫敦大學學院及史丹福大學等國際頂尖團隊，推動阿茲海默症研究的重要項目。政府會繼續透過創新科技基金等不同渠道，支持大學及科研機構將科研成果轉化落地，惠及市民。