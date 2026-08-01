黎家盈進駐太空站兩個月　孫東：最快9月與中小學生「天地對話」

本港首位載荷專家、神舟二十三號飛行乘組成員黎家盈，於今年5月24日順利升空，至今在中國太空站執行任務已超過兩個月，其工作及生活狀況一直備受本港各界關注。創新科技及工業局局長孫東今日（1日）接受電視節目訪問時透露，創科局正與教育局及國家有關部門積極協商，最快於今年9月開學後，安排本港中小學生與黎家盈展開「天地對話」。



「港產太空人」黎家盈在神舟二十三號倉內展示區旗，祝願香港繁榮穩定。（直播截圖）

黎家盈於今年5月24日乘坐神舟二十三號順利升空，中國載人航天工程辦公室早前披露，三人各項科學實驗進展順利，身體狀態保持良好。黎家盈與隊友堅持在軌鍛煉，使用骨丟失對抗儀等設備積極對抗失重生理效應。

孫東表示，創科局正與教育局及國家有關部門積極協商，安排本港中小學生與黎家盈展開「天地對話」。他又指，是次對話活動將以「天空課堂」的形式舉行，鑑於活動主要對象為本港中小學生，故規劃在9月初新學年開學後盡快落實執行。

6月16日，夏寶龍考察河套香港園區後，創科局局長孫東見記者。（資料圖片／湯致遠攝）

除了推進航天科普教育外，孫東亦指，航天科技產業對本港而言屬於新嘗試，而在內地則屬於新興產業。政府過去一直支持本地多間大學團隊開展科研項目，以服務國家航天發展大局；當局目前正深入思考及規劃，如何將航天科技轉化並建構為香港的新興產業，為本地創科發展注入新動能。