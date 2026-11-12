陳美寶憶棄滙豐銀行筍工入政府　一經歷由化學系中途轉讀工商管理

現屆政府中途接替林世雄，由公務員系統「轉跑道」加入政府問責團隊，出任運輸及物流局局長的陳美寶，在任期屆末「話當年」回顧大學歲月。原來，中大工商管理學系畢業的陳美寶，最先考入修讀的是化學系，「喺『煲底』（中大科學館）做實驗，唔係我最得心應手嘅事，我永遠都係最遲完成嗰個，連件袍都做到花晒」，最終於大學二年級轉到工管系。期間，與同學一起籌辦招聘會及實習計劃。畢業時，她憶述有兩個工作機會，一個是滙豐銀行見習管理人員，另一個是政務主任。釐清志向後終選擇公共服務。



運輸及物流局局長陳美寶出席中大聯合書院70周年院慶典禮。（運輸及物流局FB）

中大今日（12日）舉行頒授學位典禮，陳美寶憶起早前出席中大聯合書院70周年院慶典禮，重返孕育她成長的山城，勾起在山頂度過的青蔥歲月。1989年在聯合工商管理學系畢業的她，憶述當初考入中大時，最初修讀的是化學系。

運輸及物流局局長陳美寶出席中大聯合書院70周年院慶典禮。（運輸及物流局FB）

但她經過一年在做實驗的探索，讓她更了解自己、勇於面對內心並釐清志向，因此在大學第二年毅然轉到工管系。

喺『煲底』（中大科學館）做實驗，唔係我最得心應手嘅事，我永遠都係最遲完成嗰個，連件袍都做到花晒。 陳美寶

求學時期正值香港前途談判之際，陳美寶指中大提供了良好的氛圍讓學生認識祖國，亦渴望與世界接軌，因此有學習普通話與德文，裝備自己邁向廣闊世界。

運輸及物流局局長陳美寶出席中大聯合書院70周年院慶典禮。（運輸及物流局FB）

轉到工管系後，她指當時與同學主動聯繫銀行、保險及財經等企業，在邵逸夫堂外籌辦招聘會及實習計劃。畢業的時候，面對兩個工作機會，一是滙豐銀行擔任見習管理人員，二是政務主任。她說正是大學四年面對自我、釐清志向的思考，加上親手籌辦活動的實務經驗，讓她最終堅定選擇了公共服務。

運輸及物流局局長陳美寶出席中大聯合書院70周年院慶典禮。（運輸及物流局FB）

陳美寶以聯合校訓「明德新民」勉勵師弟妹，持續自我完善、推己及人、不斷革新。她相信這精神將會是日後能伴隨同學，讓大家無論離開校園多久多遠，都能跟上時代步伐的關鍵。

運輸及物流局局長陳美寶出席中大聯合書院70周年院慶典禮。（運輸及物流局FB）

她說聯合書院創校時位於港島，70年代才搬進馬料水，印證無論地方與時代如何變遷，聯合書院精神無未改變，都是透過全人教育與群體生活，提升學生品德情操，形容這份為香港社會、國家以至全人類服務的使命感，將永遠鐫刻在聯合人的DNA中。

祝願聯合書院繼續在時代變遷中堅守初心，在薪火相傳中開創新局，讓聯合精神歷久常新，就像我們的「淑女塔」般光照周邊地方，同創聯合書院以及香港的新篇章。 陳美寶