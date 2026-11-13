瑪麗醫院報告兩署被點名　會啟動部門首長問責？甯漢豪：未達要求

發展局完成瑪麗醫院升降機事故調查報告指建築署監管疏忽、機電署驗收制度不足。立法會發展事務委員會特別會議（13日）上，多名議員問會否以部門首長責任制調查涉事官員。其中，實政圓桌莊豪鋒問政府會否一併啟動第二級調查，調查事件有否首長級公務員涉及失誤，以及何時會公布紀律懲處涉及那些公務員。

發展局局長甯漢豪表示，公開報告代表當局願意「開誠布公」，建築署及機電署正加強程序及進行檢討，相關工作預計於今年年底前完成，而觀乎報告所交代情況，發展局不認為達啟動部門首長責任制調查要求。



發展局局長甯漢豪表示，公開報告代表當局願意「開誠布公」，當中揭露事件主要失當者是總承建商安保及施工商安力，惟當局制度有改善空間，建築署及機電署已加強程序及進行檢討，相關工作預計於今年年底前完成。（直播截圖）

甯漢豪在立法會發展事務委員會特別會議表示，目前瑪麗醫院新大樓尚未全面投入服務，僅開放餐廳、便利店、化驗室等非臨床服務。她又說，一般情況下，新大樓個別偶然出現需執修都正常，但今次個案，多部升降機出現故障，需要執修並不正常。

她提到，升降機頻繁故障原因為，升降機牆身尺寸及垂直度有偏差，導致井道牆身與升降機各部件的虛位減少、導軌垂直有偏差、升降機箱不平衡、升降機承辦商工藝質素未如理想，而在經多次調校多部件公差已達允許範圍上限。

甯漢豪：不能用報告取代紀律制度

她稱，報告為發展局建基現階段得到資料作出評論，相關人士最終如何受到處分，仍然交由相關紀律調查程序按制度處理，不能用報告取代紀律制度。她稱，是次的首要責任為承建商、分判商，未有做好其本分。而監察的專業人士，在管理及監察上有不足的地方。儘管事件不涉系統性問題，但當局同意有優化空間，及提出多項措施。

實政圓桌立法會議員莊豪鋒發問。（直播截圖）

莊豪鋒：「有制度都睇唔到，問題更加大」

實政圓桌議員莊豪鋒同意政府指出現行有制度監測問題，但質疑「有制度都睇唔到，問題更加大」。他表示，建築署2024年5月知悉井道遭擅自打鑿，及後3度要求承建商交資料及修補方案，惟一直未收到。然而，最終建築署仍然可如常發出完工證明書，不過實際上當時有4至5部升降機未取得准用證，質疑「呢個唔係唔知道，係你哋知道都照批」。

莊豪鋒又稱，機電工程署在發現有升降機遭不正常打鑿，而拒絕批出准用證的做法恰當，但不理解署方為何及後只用文件檢查其他升降機，完全無到現場視察，對於其他同樣有打鑿情況的升降機卻只要承建商執修，亦沒有通知建築署，問到機電工程署為何同一個問題有兩項不同做法。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

莊豪鋒問會否啟動第二級調查 調查首長級公務員

政府早前表明會啟動紀律程序，莊豪鋒問到政府會否一併啟動「部門首長責任制」第二級調查，調查事件有否首長級公務員涉及失誤，以及何時會公布紀律懲處涉及那些公務員。

甯漢豪：並非一有問題便要用二級調查

甯漢豪提到，當局對啟動第一、二級調查有清晰指引，並非一有問題出現便要用二級調查，啟動第二級調查需要部門出現嚴重問題，涉及廣泛及重覆性系統問題，以及事件顯示部門首長有應做而不做的事情，觀乎報告所交代的情況，發展局不認為達上述要求。

8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（資料圖片）

8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（資料圖片）

8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（資料圖片）

她指出，會建議部門對涉事政府人員啟動紀律調查，並且按結果進行行政處分。她強調報告建基於發展局現時獲得的資料作出的建議，有關單位人事結果如何，必須按機制處理，包括透過程序讓涉事者申辯，報告不能取締紀律程序。

甯漢豪又說，「今次事件的確令瑪麗醫院大樓全面開放有延遲，但我地最重要守護工程質素」，現時升降機執修進度良好，預計今年第四季會完成餘下執修，讓瑪麗醫院接手其他工作。