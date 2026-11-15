陳茂波：人民幣點心債首超美元債券　香港金融與貿易由量到值提升

港交所明天（16日）將舉行「離岸人民幣債券指數」發布儀式。財政司司長陳茂波今日（15日）表示香港的金融與貿易，正由「量」的加速累積，朝向「值」的深度提升。他說，俗稱「點心債」的在港發行離岸人民幣債券今年以來增長迅速，首三季佔香港上市債券總發行額的比例達38%，歷史上首次超越美元債券，人民幣成為香港上市債券市場最大的發行幣種。發行人也日趨多元，由內地科技企業到海外政府及金融機構，都日益視「點心債」為重要的融資渠道。



陳茂波上周出席未來科學大獎周科學晚宴並致辭。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌表示，香港離岸人民幣生態圈的「量」，已有深厚累積：全球約七成半的離岸人民幣支付經香港處理，跨境貿易結算全年總額連續四年高於10萬億元人民幣；人民幣資金池約1.3萬億元；「點心債」發行量連續兩年達1萬億元；去年離岸人民幣貸款餘額創9,350億元新高，今年首9個月更超過1.1萬億元，同比上升超過兩成。他說特區政府恆常化發行人民幣債券，國家財政部亦每年在港發債，為市場提供穩定供給。

他說市場做大之後，需要一項適切於自己的參考指標。港交所即將推出的「離岸人民幣債券指數」，正是為日益壯大的點心債市場提供屬於香港的基準，是港交所歷來首個債券指數，涵蓋300多隻在港上市的離岸人民幣債券。他指有了這個基準，基金公司便可據此推出更多交易所買賣基金、指數基金等被動式投資產品，國際投資者配置人民幣資產亦有清晰的參照。近年，債券通、互換通持續優化，國債期貨今年8月上市，金管局的人民幣業務資金安排亦擴大至5,000億元。明天推出的指數，正好補上一塊重要拼圖。

陳茂波上周在亞洲保險論壇2026致辭。（陳茂波網誌）

從更宏觀的角度看，陳茂波認為也是全球金融格局變化的一部分。在地緣政局緊張、保護主義升溫的環境下，企業和投資者都更積極分散風險、多元配置，貨幣使用趨向多元的勢頭更為明顯。按環球銀行金融電信協會(SWIFT)統計，9月人民幣在國際支付的佔比為3.33%，位列全球第五。中國是全球最大的貨物貿易國，其以人民幣結算的貨物貿易比重穩步上升，由2022年的約18%增至今年上半年的接近三成。他認為歸根究底離岸人民幣獲廣泛使用，動力來自實體的貿易需要。全球貿易約八成是透過海路運輸，亦說明今天揭幕的海運周的重要性。