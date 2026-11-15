黃大仙致命火警記招民政專員笑容惹議　民政：禮貌示意無其他含意

黃大仙下邨龍光樓11月15日早上發生奪命火警，消防員將火救熄後在起火單位內客廳發現一具燒焦女屍。警方與消防同日召開記者會交代詳情，黃大仙民政事務專員賀穎君亦在場，其後有網民於社交平台發布截圖，質疑賀穎君的表現，批評她於記者會開始前合照及完場時面露笑容，其間亦未就事件作任何發言。



民政總署回覆指，火警發生時約300名居民需疏散，黃大仙民政事務處聯同區議員及關愛隊一直為他們提供協助，並協助未能返回住所的居民暫住過渡性房屋。民政總署又說，與黃大仙民政事務專員賀穎君對火警事件均感難過，賀穎君在火警後一直嚴肅處理跟進工作，只是在會見傳媒作結前禮貌示意，並無其他含意；於警方及消防代表會見傳媒時亦在旁，預備如有關於受影響住戶的安置安排的提問時可交代最新情況。



黃大仙警區軍裝巡邏小隊第四隊督察朱顯揚（左）及消防處高級消防隊長陳振維（中）召開記者會交代詳情。（鄭嘉惠攝）

黃大仙下邨龍光樓奪命火警，消防在單位客廳、距離門口約2米位置發現一具燒焦的女屍（紅點位置）。（鄭嘉惠攝）

黃大仙下邨龍光樓11月15日早上發生奪命火警，龍光樓5樓一個單位起火及冒出濃煙，消防員到場開喉將火救熄後，在起火單位內發現一具燒焦女屍。警方與消防同日召開記者會交代詳情，黃大仙民政事務專員賀穎君亦在場。

網民質疑民政專員合照露笑意 批「不理疾苦」

記者會後有網民於社交平台發布截圖，質疑賀穎君的表現，批評她在記者會開始前合照及完場時面露笑容，其間未就事件作任何發言，又認為其表現反映當局「管治風格就係不理民間疾苦，日日開心做騷」。

記者會後有網民於社交平台發布截圖，質疑賀穎君的表現，批評她在記者會開始前合照及完場時面露笑容，其間未就事件作任何發言。(社交平台截圖)

火警後協助居民疏散 有秩返回居所或安排臨時住處

民政總署回覆指，火警發生後，約300名居民需要疏散，黃大仙民政事務處聯同區議員及關愛隊一直為受影響居民提供協助，包括開放黃大仙社區中心供居民休息，並提供飲用水及食物，以及向居民提供最新上樓安排的資訊，並在現場解封後，協助居民有秩序地返回居所。

由於有居民暫時未能返回住所，民政事務處隨即與過渡性房屋營運機構聯絡，安排空置單位供有需要的住戶入住，並為他們提供床褥、被鋪等基本生活物資。

民政總署澄清：完場禮貌示意 在旁預備回應安置安排

民政總署表示，與黃大仙民政事務專員賀穎君對火警事件均感難過，又指賀穎君在火警事件發生後一直嚴肅處理跟進工作，只是在會見傳媒作結前禮貌示意，並無其他含意；她在警方及消防代表會見傳媒時在旁，是預備如有關於受影響住戶的安置安排的提問時可交代最新情況。

黃大仙下邨龍光樓奪命火警，涉事單位外牆熏黑。（鄭嘉惠攝）