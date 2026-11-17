2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議本周在深圳拉開帷幕，中美元首今年第三次聚頭，貿易戰、關稅問題繼續成為焦點。代表香港工商界出席會議的貿發局主席馬時亨，在深圳接受《香港01》專訪時相信今次APEC深圳會議為兩個月後的進展成果鋪路，皆因貿易戰「休戰期」延長至明年1月。適逢美國民主黨取得兩院多數控制權，馬時亨相信中美會面氣氛繼續良好，笑言美國總統特朗普最近「都冇乜特別狂言」。



不過，馬時亨表示美國民主黨如果對AI發展不太熱衷，可能令佔本港整體出口總值逾半的半導體出口表現受影響，「如果佢哋態度係咁呢，唔排除出年我哋貿易額係會低咗啲」。即使部份AI公司投入減少，他深信AI熱潮不會消滅，只是可能會拖慢，「個頭就肯定係洗濕晒，所以唔可能話聽日就停」，對出口表現維持審慎樂觀態度，對貿易仍然抱有信心。



中美元首將在APEC峰會碰頭，習特今年互訪已達成共識，包括300億美元對等降稅、貿易戰「休戰期」延長至明年1月，商界預料今次中美元首碰面未必有突破性成果。

2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議周在深圳拉開帷幕。（潘耀昇攝）

中期選舉後習特會 馬時亨料氣氛較之前更好

正在深圳APEC峰會的馬時亨接受《香港01》專訪時表示，預料今次中美元首會面氣氛良好，不過未必有特別事情公布，相信APEC期間的會面，是為明年1月公布關稅措施進展鋪路，「上次特朗普喺華盛頓對我哋主席亦恭亦敬，今次我覺得主席都會禮尚往來，大家氣氛應該好好」，尤其是本月民主黨在中期選舉取得參眾兩院多數席位，「我覺得反而可能佢仲要好啲喎，如果唔係點樣返去交待啊」，笑言特朗普最近作風變得柔和，「你睇佢最近都冇乜特別狂言」，下一步觀望12月中舉行的2026年二十國集團邁阿密峰會。

2025年10月30日 習特會(Reuters)

民主黨兩院制衡特朗普 馬時亨關注明年AI貿易額或減少

中美關係好轉，國家主席習近平與美國總統特朗普，將會在APEC深圳峰會舉行今年第三次會面，不同之處在於民主黨在兩院制衡特朗普，對香港經濟有何啟示？馬時亨表示民主黨被視為對人工智能（AI）不太熱衷，不排除影響香港貿易額。

翻查資料，受AI基建與相關科技需求帶動，半導體、記憶體晶片及電子產品成為香港出口增長的核心動力，市場對半導體及電子零部件的需求持續暢旺，帶動香港出口增長動能增強， 2026年首8個月香港出口比去年同期增長高達42.5%。

如果佢哋（民主黨）嗰個態度係咁，都唔排除出年我哋個貿易額係會低咗啲嘅。 馬時亨

2026年11月17日，APEC工商領導人峰會深圳召開，香港貿發局主席馬時亨接受《香港01》專訪。

馬時亨：AI 浪潮唔會消滅 有啲拖慢都仍然好勁

馬時亨認為受影響也可以理解，因出口強勁主要受惠於量多、加價，「美國 AI 整個行業，特別係經過 Nvidia 事件之後，可能有啲公司都唔會使咁多錢，可能就會 slowdown（減慢）」，繼而令貿易額數字可能會減少。

始終 AI 係一個潮嚟嘅，呢個潮亦都不會消滅嘅，一定會繼續嘅。不過可能有啲拖慢咗，但仍然都係好勁嘅。 馬時亨

2026年11月17日，APEC工商領導人峰會深圳召開，香港貿發局主席馬時亨（右）接受《香港01》專訪，圖左為貿發局總裁張淑芬。

馬時亨對明年貿易額前景保持審慎樂觀態度，深信不會很差，因為始終AI行業仍然繼續，「個頭就肯定係洗濕晒㗎啦，所以唔可能話聽日就停㗎嘛」，所以對貿易仍然抱有信心，「佢唔會無咗㗎嘛，可能一半裡面少5%、15%，唔係話太犀利嘅，都仲OK嘅」，出口量不及今年亦可以理解。