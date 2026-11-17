2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議明日（18日）舉行。行政長官李家超今日（17日）抵達深圳，準備出席會議及相關活動。李家超指，今年是國家第三次作為東道主主辦APEC意義重大。他亦將藉此機會與多個經濟體領導人舉行會談，為香港開拓更多互利共贏的合作新機遇。



2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議本周在深圳拉開帷幕。行政長官李家超今日（17日）抵達深圳。（李家超FB）

中國第三度作為東道主主辦APEC 李家超：意義重大

李家超今日在社交平台表示，他和團隊下午抵達深圳，準備出席亞太區經濟合作組織第33次領導人非正式會議及相關活動。他感謝中央港澳辦一局代表迎接。他又稱，今年是APEC「中國年」，也是國家第三度作為東道主主辦APEC，意義重大，而作為領導人非正式會議前最後一個專業部長級會議，APEC財政部長會上月首次在香港圓滿舉辦，體現香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，為「中國年」的財金合作貢獻香港力量。

2026年11月17日，距離APEC領導人非正式會議舉行僅剩一日。（方承恩攝）

藉此機會與不同領導人會談 為港開拓更多合作新機遇

他續指，除了APEC領導人非正式會議，稍後將出席APEC工商領導人峰會，包括專題研討和開幕式，與各地政商領袖交流，並會藉此機會與多個經濟體領導人舉行雙邊會談，為香港開拓更多互利共贏的合作新機遇。

李家超將於周四（19日）返港。他離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。